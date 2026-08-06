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香港好物节2026︱部分品牌销售额已超去年同期 贸发局：逐步开拓市场

社会
更新时间：10:08 2026-08-06 HKT
发布时间：10:08 2026-08-06 HKT

香港贸易发展局于本月举办第三届「香港好物节」，以「港趣风尚 探索好物」为主题，设立网上销售平台并进行直播带货，让消费者探索香港商户的产品，今年更首次延伸至东盟地区，以新加坡及马来西亚为重点市场。香港贸易发展局副总裁钟永喜今早（6日）在电台节目透露，部分参与的品牌在好物节开始这几天，销售量已超去年同期，未来会逐步开拓市场。

100品牌参与东盟市场 八成属首次

他指，香港有很多很好的产品，包括保健品、个人护理、化妆品、银发产品、潮流玩具等，都会透过今次好物节带入东盟，而今年有100个品牌参与东盟市场的好物节，当中八成都是首次尝试东盟市场，希望可协助他们探索市场对不同货品的价位、合适的特征。

钟永喜续称，开发一个市场不是短期行为，不同价位都会影响销售，品牌需要的备货量都有不同，希望透过活动提升本港中小企做电商的能力，如能使他们最终可独当一面就是最好。

先进驻星马 再延伸其他东盟国家

至于为何进驻东盟市场，他指去年东盟电商市场涉1,600亿美金，是一个快速增长的市场，且香港很多中小企都对东盟有兴趣，首次进驻这市场先选马来西亚及新加坡，是两地对香港的产品认受性较高，之后会延伸到东盟其他国家。

他更称贸发局设有全年「电子商务快线」计划，针对企业提供一系列支援，包括培训活动、业务咨询、商务考察、商贸配对等，有时候更会带品牌到电商平台去学习等。

记者：郭咏欣

相关新闻：香港好物节2026︱首度拓展星马市场 设30场「直播带货」 助港商掌握电商生态

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