Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

假签证网站呃钱呃资料 私隐署3个月接16宗 钟丽玲：主要涉美泰英三国

社会
更新时间：09:31 2026-08-06 HKT
发布时间：09:31 2026-08-06 HKT

骗徒手法层出不穷，外游都会遇到假签证网站，私隐专员公署过去3个月接获16宗相关查询或投诉，当中6个虚假网站起转交执法机构跟进。私隐专员钟丽玲呼吁市民在办理电子签证时必须看清楚，有时搜寻引擎的置顶结果未必是官方网站，有机会是骗徒的广告，建议如有需要可在总领事馆网站内寻找。

投诉以美泰英为主 损失300至1700元

钟丽玲今早（6日）电台节目中指，暑假多了人因外游需要办签证，目前收到的查询或投诉，以美国、泰国及英国为主，市民在搜寻引擎找到假冒网站，在内登记个人资料，甚至付款300至1,700多元不等，最后取不到电子签证才发现可能是诈骗网站。

若提交信用卡资料或需「Cut卡」

钟丽玲表示，纵使损失的款项不多，但是提交了很多的个人资料，涉及姓名、性别、国籍、出生日期，甚至信用卡资料，如果有担心，市民或需要「Cut卡」处理。她续称，若之后收到不明来历的电邮、短讯更要特别留意。

相关新闻：

私隐公署：假冒电子签证网站肆虐 6个已转介执法部门

记者：郭咏欣 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
影视圈
9小时前
独家丨黎彼得因病离世享年76岁 钟志光揭3月时已中风 被封「鬼马词人」与许冠杰多合作
独家丨黎彼得因病离世享年76岁 钟志光揭3月时已中风 被封「鬼马词人」与许冠杰多合作
影视圈
10小时前
黎彼得离世丨因通波仔离开《爱回家》 近年百病缠身多次入ICU 刘銮雄黄宗泽曾施援手
黎彼得离世丨因通波仔离开《爱回家》 近年百病缠身多次入ICU 刘銮雄黄宗泽曾施援手
影视圈
9小时前
房协迁置屋邨鸿鹄台第一座入伙 安置花园大厦重建户 住户：新居望见狮子山好开心！
社会
9小时前
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
生活百科
21小时前
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
影视圈
20小时前
肥妈联络社署副署长及演协支援张伟文 亲解「亚视魔咒」之谜：有信心铁三角评审继续
肥妈联络社署副署长及演协支援张伟文 亲解「亚视魔咒」之谜：有信心铁三角评审继续
影视圈
14小时前
独家丨卢宛茵揭黎彼得最后时光：医院插喉有痰讲唔到嘢 经典歌《浪子心声》金句源自庙街睇相佬。
独家丨卢宛茵揭黎彼得最后时光：医院插喉有痰讲唔到嘢 经典歌《浪子心声》金句源自庙街睇相佬
影视圈
2小时前
黎彼得离世丨Peter哥中风前拍下多条影片 中气十足预测世界杯 一语成谶贴中西班牙夺冠
黎彼得离世丨Peter哥中风前拍下多条影片 中气十足预测世界杯 一语成谶贴中西班牙夺冠
影视圈
10小时前
港人搭东铁惊见不明新装置？ 港铁解画「试验加装新设备」网民支持：好似呢排先有
港人搭东铁惊见不明新装置？ 港铁解画「试验加装新设备」网民支持：好似呢排先有
生活百科
18小时前