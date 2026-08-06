假签证网站呃钱呃资料 私隐署3个月接16宗 钟丽玲：主要涉美泰英三国

骗徒手法层出不穷，外游都会遇到假签证网站，私隐专员公署过去3个月接获16宗相关查询或投诉，当中6个虚假网站起转交执法机构跟进。私隐专员钟丽玲呼吁市民在办理电子签证时必须看清楚，有时搜寻引擎的置顶结果未必是官方网站，有机会是骗徒的广告，建议如有需要可在总领事馆网站内寻找。

投诉以美泰英为主 损失300至1700元

钟丽玲今早（6日）电台节目中指，暑假多了人因外游需要办签证，目前收到的查询或投诉，以美国、泰国及英国为主，市民在搜寻引擎找到假冒网站，在内登记个人资料，甚至付款300至1,700多元不等，最后取不到电子签证才发现可能是诈骗网站。

若提交信用卡资料或需「Cut卡」

钟丽玲表示，纵使损失的款项不多，但是提交了很多的个人资料，涉及姓名、性别、国籍、出生日期，甚至信用卡资料，如果有担心，市民或需要「Cut卡」处理。她续称，若之后收到不明来历的电邮、短讯更要特别留意。

相关新闻：

私隐公署：假冒电子签证网站肆虐 6个已转介执法部门

记者：郭咏欣