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Fun Coffee骗局｜骗案手法「旧酒新瓶」 吴杰庄提醒投资「本小利大」多为陷阱

社会
更新时间：09:12 2026-08-06 HKT
发布时间：09:12 2026-08-06 HKT

声称总部位于越南富国岛的咖啡投资企业「Fun Coffee」，被揭发以投资咖啡生意为名，实质涉及虚拟货币投资骗局。协助部分苦主的选委界议员吴杰庄今早（6日）在电台指，骗案手法多数是旧酒新瓶，呼吁市民要作投资决定前必须要三思，清楚了解投资的产品及机构是否受到政府监管，任何所谓「本小利大、高回报」的投资都要抱有怀疑，强调资本无论有多雄厚，对方都没有责任分红这么大。

骗徒利用线下手段织网令人放下戒心

他指，近来的骗案都是很快，在网上认识诈骗就完了，今次用了很多线下手段去织网，甚至到社区派传单防诈骗，接触到不少长者、退休人士等，且这是跨国集团，很多人曾到过新加坡参加活动，看到有数百人出席线下活动，同样或很多新加坡人来港看到类似情况，都令苦主放下戒心。

他透露骗徒去年先以拍摄宣传短片及参与体育活动为名接触市民，活动结束后向参与者发放400元酬劳，初步建立健康品牌形象，并慢慢让苦主认为赚钱很易，开始联络身边的朋友，有些更是超过10年没有见面的朋友都被找出来，带到该公司在旺角、尖沙嘴的咖啡店见面等，一段时间后再诱导苦主下载「Fun Coffee」应用程式参与「做任务」，以少量奖金引诱投资者尝甜头。

冀苦主可循民事渠道追回部分款项

他指，该公司更会要求苦主在虚拟资产交易所开户，兑换虚拟货币再入金去该公司的应用程式「做任务」，有些苦主不懂处理或会交现金到其「上线」代为「做任务」，有些则自行学会开户交易，大部分人之后在旺角一间虚拟货币找换店出金，转回港元。

他表示，加密资产都是通过区块链结算，纵使没有实名制不知钱包的控制人是谁，但透过苦方支付的钱包地址，可追踪下去，当有人要透过交易所提现，必须有一人登记，哪怕只是傀儡都能找到，虽然较传统金融机构会难一点，但仍可追得到。他指当局若能冻结相关资产后，日后苦主可循民事渠道追回部分款项。

记者：郭咏欣

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