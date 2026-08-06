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天文台｜海南岛附近低压区大致移向南海中北部 料周末期间天气极端酷热 新界部分地区气温达36度或以上

社会
更新时间：12:11 2026-08-06 HKT
发布时间：07:10 2026-08-06 HKT

广东沿岸风势微弱，天色普遍晴朗。而位于海南岛附近的低压区正为该区带来不稳定天气。天文台在中午12时发特别天气提示，指该低压区在今明两日（8月6日及7日）大致移向南海中北部，为该区带来不稳定天气，并与香港保持相当距离。天文台会密切监察其强度及动向。

天文台又预料今明两日本港风势仍然微弱，未来数日高温天气持续，受热带气旋白海豚的外围下沉气流影响，周末期间天气极端酷热，新界部分地区气温达36度或以上。市民特别是进行户外活动时请留意身体状况，慎防中暑。

分区气温
分区气温
天文台9天天气预报。天文台网页截图
天文台9天天气预报。天文台网页截图

在正午12时，热带低气压鲸鱼集结在马尼拉以北约290公里，预料向东南偏东移动，时速约22公里，横过吕宋并逐渐消散。 同时，强台风白海豚集结在冲绳岛以东约550公里，预料向西移动，时速约18公里，横过日本以南海域。

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