天文台｜今日天晴 日间酷热 市区最高气温约33度

广东沿岸风势微弱，天色普遍晴朗。而位于海南岛附近的低压区正为该区带来不稳定天气。在上午七时，热带风暴鲸鱼集结在马尼拉以北约340公里，预料向东南偏东移动，时速约15公里，横过吕宋并逐渐减弱。 同时，强台风白海豚集结在冲绳岛以东约610公里，预料向西移动，时速约22公里，横过日本以南海域。

本港地区今日天气预测，天晴。日间酷热，市区最高气温约33度，新界再高两三度。吹微风。

展望未来数日大致天晴，天气持续酷热。明日及周末期间部分地区极端酷热，但局部地区有骤雨。

分区气温

九天天气预报

广东沿岸今明两日风势微弱，天色大致良好，天气持续酷热。同时，位于海南岛附近的低压区会为该区带来不稳定天气。而热带气旋鲸鱼会在今日横过吕宋并逐渐减弱。此外，热带气旋白海豚会在未来一两日横过琉球群岛及移向东海，随后有较大机会于华东一带转向偏北方向移动，但路径仍存在变数。受白海豚的外围下沉气流影响，周末至下周初华南天色普遍晴朗，日间极端酷热，而高温亦会触发雷雨。预料一股西南气流会在下周中期影响广东沿岸，该区有几阵骤雨。