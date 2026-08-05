衞生署突击巡查多区 检获约百盒未注册药剂制品 一名38岁男子被捕

衞生署今日（5日）在尖沙咀、铜锣湾、上水及元朗等多区进行突击巡查，检获约100盒怀疑未经注册、大多附有日文标签的止痛药，并拘捕一名38岁男子。涉案药物怀疑含有「布洛芬」和「二氢可待因」，并无香港注册编号。署方正继续调查，并会在证据充分时向其他涉案人士提出检控。

突击巡查四店铺 检百盒无注册日文止痛药

衞生署早前收到报告，指市面上有人售卖或管有属于《条例》下第1部毒药的止痛药物，产品以日文标签，怀疑未在本港注册。衞生署派员在尖沙咀、铜锣湾、上水及元朗等多区进行突击巡查，在一间持牌药房，一间药行及两间店铺内检获约100盒报称有止痛功效的怀疑未经注册药剂制品，产品大多以日文标签，并没有附印香港药剂制品注册编号，怀疑是含有「布洛芬」和「二氢可待因」的药剂制品。

行动中检获的怀疑未经注册药剂制品。政府新闻处图片

涉管有第1部毒药 38岁男子被捕

衞生署表示，一名38岁的男子涉嫌违反药物相关法例，包括非法管有未经注册药剂制品及第1部毒药等被警方拘捕。并会继续调查和跟进，会在证据充分时向其他涉案人士提出检控。

行动中检获的怀疑未经注册药剂制品。政府新闻处图片

衞生署指出，「布洛芬」属非类固醇消炎止痛药，其副作用包括恶心、肠胃不适及胃溃疡。「二氢可待因」属鸦片类镇痛药，可用作镇咳及纾缓痛楚，副作用包括恶心、呕吐、便秘和昏昏欲睡。含有「布洛芬」及「二氢可待因」的药剂制品均属《条例》下的第1部毒药，只应在注册药剂师监督下于药房出售或在医生指示下使用。