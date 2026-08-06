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房协迁置屋邨鸿鹄台第一座入伙 安置花园大厦重建户 住户：新居望见狮子山好开心！

社会
更新时间：00:00 2026-08-06 HKT
发布时间：00:00 2026-08-06 HKT

因房协观塘花园大厦重建而兴建的迁置屋邨鸿鹄台第一座上月底起入伙，提供371个出租单位，安置首阶段重建的花园大厦燕子楼和喜鹊楼居民。房协总监（物业管理）潘源舫表示，两厦约680户当中，有近90%人原区调迁，预计两厦2028年初开始清拆；而鸿鹄台第一座有三至四成住户为长者，采用不少长者友善设计，包括单位灯掣离地一米，以及信箱和室内厨厕等采用方便辨认的对应颜色。

安置花园大厦重建户 上月底起陆续入伙

分阶段重建的观塘花园大厦有约680户住户，可选择安置于一街之隔的出租屋邨鸿鹄台第一座，27层大厦共提供371个出租单位，其余住户则可选择房协其他出租屋邨项目或同邨翻新单位。房协总监（物业管理）潘源舫表示，两厦住户中有近90%可以原区调迁，另有约8%住户另有安排，不选择调迁方案。

大厦提供140个1至2人单位、216个3至4人单位和7个5至6人单位，另有8个适合轮椅人士使用的1至2人单位，项目于上月底起陆续入伙。

单位信箱、楼层走廊，以及单位厨厕采用对应颜色划分，方便长者辨识。汪旭峰摄
单位信箱、楼层走廊，以及单位厨厕采用对应颜色划分，方便长者辨识。汪旭峰摄

大厦引入多项长者友善设计

潘源舫表示，大厦中有30%至40%住户是长者，大厦亦引入多项长者友善设计，所有单位灯掣均设于离地约一米高，单位信箱、楼层走廊，以及单位厨厕以红、黄、蓝、绿四种对应颜色划分，方便有认知障碍的长者辨识，厨房灶头高度可调节升降，门口则设计成双向开关，方便紧急救援。他续指，轮椅人士单位淋浴间采用无壆斜水设计，大门有高低防盗眼，方便轮椅人士使用。

潘源舫表示，燕子楼和喜鹊将于明年底清空，2028年初开始清拆，重建后可安置其余大厦住户，再展开下阶段重建。

杜太：新居环境大为改善

将迁入20楼单位的杜太表示，旧居石屎剥落，且有老鼠，新居环境大为改善，且座向不同，可望见狮子山景，感到开心。任太一家五口入住23楼单位，她对抽中大单位感到兴奋，入伙后马上进行批荡工程，希望尽快迁入。

房协亦邀请艺术家与观塘花园大厦居民共同以大厦「雀仔楼」为灵感制作艺术壁画，并设于鸿鹄台第一座大堂，延续历史和社区连结。 

记者　曾伟龙

 

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