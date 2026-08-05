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JUPAS放榜︱东华学院误向所有申请人发取录电邮 称涉人为疏忽 影响约1.1万人

社会
更新时间：19:33 2026-08-05 HKT
发布时间：19:33 2026-08-05 HKT

大学联招（JUPAS）今日（5日）放榜，有学生在社交平台表示，接获东华学院的取录电邮，其后又澄清属错误发放。东华学院表示，因人为疏忽导致向全部约1.1万名申请人发放录取电邮，知悉事件后已即时澄清，并呼吁学生应该以大学联招处公布的正式遴选结果为准。

东华学院表示，确认今日早上，因人为疏忽，向全部11,139名申请人发放取录电邮。学院知悉事件后，已即时采取行动，向受影响人士发放澄清电邮。学院表示，电邮原意是向获取录的联招申请人发放，提醒他们须确认录取资格和在限期前交留位费。

学院表示，对引起申请人的不便表示歉意，又提醒申请人毋须理会今早收到的电邮，正式取录结果一律以大学联招处公布的正式遴选结果为准。

学院续指，高度重视今次事件，已即时成立危机处理小组跟进，并全面检视讯息发放流程、电邮系统及人手配合安排；将进一步改善监管流程及资讯发放机制，确保同类事件不会再次发生。

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