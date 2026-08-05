港韩第三届联合法律工作坊今举行 林定国：深化两地争议解决合作 发掘互惠共赢机遇

律政司与韩国法务部合办的「第三届联合法律工作坊」今天（5日）在香港举行，吸引超过170人参与。律政司司长林定国表示，继过去两届工作坊分别于香港及首尔成功举行后，今年活动重返香港，充分显示双方伙伴关系持续深化，合作历久弥新。

两地贸易额达3140亿 争议解决服务是经贸基石

林定国在工作坊开始前，与韩国法务部国际法务课长金玟贞（Ms Min Jung Kim）及其团队会面，就未来合作机遇及两地法律业界的最新发展进行交流。他指出，今年工作坊主要从香港与韩国的视角，深入探讨仲裁与调解的最新发展。

韩国去年是香港第七大贸易伙伴，两地全年商品贸易总额高达3,140亿港元。林定国表示，随着双方商业联系日益紧密，市场对具公信力、高效率及便利的法律和争议解决服务需求不断提升。他强调，在全球市场日趋复杂的环境下，此服务正是支撑双边经贸合作、保障企业及持份者利益的重要基石。

林定国续指，争议解决是商业活动不可或缺的一环，香港在这方面一直保持领先并持续创新。律政司去年已成立仲裁法律改革工作小组，全面检视《仲裁条例》是否需要修订，确保香港仲裁制度继续走在世界前列。在调解方面，政府亦将于短期内提出《调解条例》修订，以落实调解监管制度工作小组的建议。

邀请韩方出席「香港法律周2026」跨地域知识交流

除了共同举办法律工作坊为两地业界搭建交流平台外，林定国表示，律政司会定期邀请韩国讲者及业界人士参与香港每年一度的旗舰盛事「香港法律周」；同时，香港法律专业人士亦积极参与韩国举办的「Seoul ADR Festival」等重要争议解决活动，分享包括人工智能应用于仲裁等新兴议题的最新见解。他认为，这种跨地域的知识交流对促进东亚地区法律及争议解决制度发展具有重要意义。

林定国相信两地在能力建设、知识交流，以及推动更多韩国企业采用香港争议解决服务等方面仍有广阔合作空间。他并借此邀请韩国朋友出席将于今年11月2日至6日举办的「香港法律周2026」，期待与韩方携手发掘更多合作机遇，实现互惠共赢。