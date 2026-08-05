时任银行职员及中介等3人涉贪助客开户 明日东区法院提堂

廉政公署昨日落案起诉1名时任汇丰银行业务主任及1名中介等3人，指他们涉嫌收受及提供贿款共2.9万元，以协助该中介的客户开立银行户口。涉案3人获准保释，案件明于东区裁判法院答辩。

3名被告被控行贿受贿等罪

3名被告分别为郑凯盈，31岁，香港上海汇丰银行有限公司(汇丰银行)时任银行业务主任；林博贤，27岁，中介；以及郑凯盈友人郑嘉瑶，35岁，同被控1项串谋向代理人提供利益罪名。郑凯盈另被控4项代理人接受利益罪名；而林博贤则另被控1项向代理人提供利益罪名。

案发时，郑凯盈在汇丰银行上环一间分行任职。林博贤会以中介身份转介客户予保险经纪公司投保，并为客户安排开立银行户口以缴付保费。

郑涉收贿助中介的客户开户

控罪指3名被告涉嫌于2024年5月至10月期间收受及提供利益，以使郑凯盈处理林博贤转介的客户银行户口申请。3人涉嫌串谋向郑凯盈提供1笔贿款1.3万元；郑凯盈又涉嫌收受林博贤4笔贿款合共1.6万元。林博贤则涉嫌就每名转介客户，向郑凯盈提供贿款300元至600元。

汇丰银行进行内部调查时，发现多宗由郑凯盈处理的可疑开户申请，怀疑她没有彻底履行银行要求的尽职审查。廉署其后接获贪污投诉，调查后起诉3名被告。