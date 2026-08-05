5岁子饿至皮包骨周身伤死亡 毒瘾母认误杀虐儿囚22年 官斥冷血残酷 案件悲惨令人心碎

37岁女吸毒者虐待5岁儿子，包括绑四肢及阴茎、长期禁锢房内、强迫喂食及以藤条殴打，令儿子全身共有129处外伤，估计长期挨饿近2至3个月，4年前因长期严重营养不良致死。她承认误杀及残酷对待儿童两罪，高等法院法官李素兰形容本案为一宗令人心碎且悲惨的案件，死者死时瘦至皮包骨又周身伤痕，可见他承受了长时间残酷又暴力的虐待，女被告的虐行绝非一时失控，直斥被告的行为是经过计算、极其野蛮、冷血及残酷，完全丧失了作为母亲应有的同理心，因本案属最严重类别案件，最终判囚22年。

女被告L.S.T.承认误杀及残酷对待儿童两罪。5岁儿子Z死亡时全身均有瘀伤及损伤，消瘦至皮包骨，眼窝、脸颊、躯体均处凹陷状态。验尸报告指Z身高100厘米，体重仅9.7公斤，全身共有129处外伤，包括抓痕、瘀伤、擦伤。法医推断Z约于9月2日死亡，直接死因为长期饥饿导致严重营养不良，器官及肌肉萎缩，皮下脂肪及内脏周围脂肪消失并出现皱皮状态，肋骨突出腹部凹陷，亦有可能最终死亡原因是心律不整或低血糖。

Z验伤迹象显示Z可能遭强迫喂食、掐抓或直接被打嘴唇，死前1至2日曾遭藤条等棍状物击打。综合伤势分布，显示Z长期遭受猛烈殴打。儿科专家指死者身高及体重均远低于同龄标准，推算Z长期饥饿达61至91日，明显虐待包括长期饥饿、打伤、强迫喂食、绳绑阴茎、长期在房隔离、没有求医及上课等。

案件编号：HCCC318/2024

法庭记者：刘晓曦