Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

5岁子饿至皮包骨周身伤死亡 毒瘾母认误杀虐儿囚22年 官斥冷血残酷 案件悲惨令人心碎

社会
更新时间：17:36 2026-08-05 HKT
发布时间：17:36 2026-08-05 HKT

37岁女吸毒者虐待5岁儿子，包括绑四肢及阴茎、长期禁锢房内、强迫喂食及以藤条殴打，令儿子全身共有129处外伤，估计长期挨饿近2至3个月，4年前因长期严重营养不良致死。她承认误杀及残酷对待儿童两罪，高等法院法官李素兰形容本案为一宗令人心碎且悲惨的案件，死者死时瘦至皮包骨又周身伤痕，可见他承受了长时间残酷又暴力的虐待，女被告的虐行绝非一时失控，直斥被告的行为是经过计算、极其野蛮、冷血及残酷，完全丧失了作为母亲应有的同理心，因本案属最严重类别案件，最终判囚22年。

女被告L.S.T.承认误杀及残酷对待儿童两罪。5岁儿子Z死亡时全身均有瘀伤及损伤，消瘦至皮包骨，眼窝、脸颊、躯体均处凹陷状态。验尸报告指Z身高100厘米，体重仅9.7公斤，全身共有129处外伤，包括抓痕、瘀伤、擦伤。法医推断Z约于9月2日死亡，直接死因为长期饥饿导致严重营养不良，器官及肌肉萎缩，皮下脂肪及内脏周围脂肪消失并出现皱皮状态，肋骨突出腹部凹陷，亦有可能最终死亡原因是心律不整或低血糖。

Z验伤迹象显示Z可能遭强迫喂食、掐抓或直接被打嘴唇，死前1至2日曾遭藤条等棍状物击打。综合伤势分布，显示Z长期遭受猛烈殴打。儿科专家指死者身高及体重均远低于同龄标准，推算Z长期饥饿达61至91日，明显虐待包括长期饥饿、打伤、强迫喂食、绳绑阴茎、长期在房隔离、没有求医及上课等。

案件编号：HCCC318/2024
法庭记者：刘晓曦

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
影视圈
5小时前
热带气旋「鲸鱼」增强杀入本港800公里 「白海豚」首报出炉 明日见「鲸吞」结果
00:52
热带气旋「鲸鱼」增强杀入本港800公里 「白海豚」首报出炉 明日见「鲸吞」结果
社会
8小时前
3岁女童冲红灯遭电车撞毙 司机不小心驾驶罪成囚4周 放弃上诉即时服刑
3岁女童冲红灯遭电车撞毙 司机不小心驾驶罪成囚4周 放弃上诉即时服刑
社会
2小时前
吴丽珠揭施明死讯曝光当天李家鼎原定行程 痛心余慕莲暴瘦称「等死」 罗浩楷心灰厌世
吴丽珠揭施明死讯曝光当天李家鼎原定行程 痛心余慕莲暴瘦称「等死」 罗浩楷心灰厌世
影视圈
8小时前
JUPAS放榜｜大学Offer不及水电牌？过来人狠批盲追学位：15岁学手艺40岁变赢家 揭港人其实只敬「一样嘢」｜Juicy叮
JUPAS放榜｜大学Offer不及水电牌？过来人狠批盲追学位：15岁学手艺40岁变赢家 揭港人其实只敬「一样嘢」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
尖沙咀酒吧血案，「伟健」等4男落网， 累计16人被捕。
00:48
尖沙咀酒吧血案｜胜和「左口」头马「伟健」落网 累计16人被捕
突发
1小时前
陈凯琳护仔论惹公愤？网民：保护小朋友包括教育佢哋 欧锦棠斥「养细路唔同走地鸡放养」
陈凯琳护仔论惹公愤？网民：保护小朋友包括教育佢哋 欧锦棠斥「养细路唔同走地鸡放养」
影视圈
3小时前
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
生活百科
6小时前
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
时事热话
2026-08-04 13:32 HKT
邓文廸承认1项与16岁以下女童非法性交罪，判囚4个月。资料图片
36岁文员与13岁女童性交 官考虑双方年龄差距大 判囚4个月
社会
5小时前