Fun Coffee骗局｜吴杰庄偕苦主揭集团设「上下线」传销套路 做任务吸引投资 有群组共损失逾1400万

声称总部位处越南富国岛的咖啡投资企业「Fun Coffee」，被揭发以投资咖啡生意为名，实质涉及虚拟货币投资骗局。警方截至周一（3日）接获225宗举报，涉款高达9,400万元。立法会议员吴杰庄于今日（5日）下午联同约50名「Fun Coffee」投资骗案苦主召开记者会，有苦主表指集团设「上下线」传销制度，推荐新人可获分成，直接介绍20人更可获100美元奖金。三个苦主群共涉910人，一个苦主群中的50人共损失逾1,400万港元。吴杰庄更估计实际受影响人数可能逾千，呼吁未报案的受害人尽快与警方联络。

公司设「上下线」传销制度 声称三年内上市

记者会上三名苦主代表亲述堕入骗局经过。骗徒早于去年7月起透过社区网络渗透，以拍摄宣传短片及参与体育活动为名接触市民，活动结束后向参与者发放400元酬劳，初步建立健康品牌形象。其后苦主被加入通讯群组，骗徒开始讲述公司发展蓝图，声称三年内上市，并诱导下载「Fun Coffee」应用程式参与「做任务」，以少量奖金引诱投资者尝甜头。集团更举办大型晚宴及马拉松等活动，更邀请艺人阮兆祥担任主持，营造品牌实力雄厚的假象，令参与者逐步放下戒心。

诱导苦主下载应用程式「做任务」

随着信任建立，平台开始推出「团购任务」及高息回报计划，声称公司接获大量AI机械人及咖啡机订单，利润会「益会员」，并以「钱公司大把」、「赚硬」等说词说服会员加码投资，后期更以「限量任务」营造抢手错觉。集团同时设有「上下线」传销制度，推荐新人可获分成，直接介绍20人更可获100美元奖金，借此迅速扩大受害人数目。

「做任务」奖励现金 营造短期回报假象

苦主群甲代表A小姐表示，集团以现金奖励新人「做任务」，营造短期回报假象，令越来越多人投入资金，她的团队约700人，当中约50人投资并损失约1,400万港元。

苦主群乙代表B小姐指，她获邀前往新加坡参加交流会，会上公司宣称三年内上市，并提及今年7月将拓展内地市场，骗徒持续游说会员投入资金及完成应用程式内的任务。直至7月25日，她发现平台无法再提取金钱，项目负责人随即失联，始惊觉受骗。她的团队共110人，损失约250万港元。

相关新闻：

Fun Coffee养生咖啡涉跨国庞氏骗局 吴杰庄接逾30苦主求助 有苦主损失达5000万

Fun Coffee骗局｜曾出席活动上台发言 艺人阮兆祥：只担任主持不涉介绍促销产品

Fun Coffee骗局｜6男女被捕包括公司董事股东 警接225宗举报涉款9400万元

有苦主借贷及投入多年积蓄 共约60万元

苦主群丙代表C先生指出，其团队共100人，损失约700万港元。他透露，自己借贷及动用多年积蓄投入平台，共约60万港元。至7月28日平台突然关闭，资金全数无法提取，现时面临信用卡及借贷追数压力。他亦反映不少长者将全副身家投入，血本无归，生活亦成问题。

吴杰庄料受骗人数或逾千

吴杰庄表示，其办事处已协助苦主收集数据，并进行数字资产溯源，期望锁定涉案首脑。他建议政府研究优化机制，当监管机构发现可疑交易时，可同步冻结相关资产及虚拟货币，增加事后追回款项的机会，同时期望与澳门、新加坡等地执法部门合作，缉拿幕后主脑。他估计实际受影响人数可能逾千，呼吁未报案的受害人尽快与警方联络。

提醒市民警惕高回报投资：冇咁大只蛤乸随街跳

吴杰庄强烈提醒市民，骗徒利用「正能量」包装，以健康活动作掩饰，任何标榜「高回报」及「投资做任务」的活动均需高度警惕，直言「冇咁大只蛤乸随街跳」，建议投资前应选择持牌机构，避免堕入骗局。

记者、摄影：叶芷均