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恶劣天气｜港灯启用智能营运及紧急应变中心 助突发事故下迅速抢修

社会
更新时间：00:00 2026-08-06 HKT
发布时间：00:00 2026-08-06 HKT

每逢打风季节，恶劣天气都会为电力供应带来挑战，为进一步作出保障，香港电灯有限公司于今年6月风季之前启用「智能营运及紧急应变中心」，配合不同装置及人工智能系统，主动监察电缆、变电站有否出现异常情况，亦会直播前线人员抢修的现场情况，以便中心人员提供更多支援，并提升应对突发事故的能力。

港灯于今年6月启用「智能营运及紧急应变中心」，配合不同科技系统监察供电情况，应对恶劣天气。港灯输配电科技术服务主管郭伟信(左)及港灯输配电科营运主管区伟年(右)。伍万庭摄
港灯于今年6月启用「智能营运及紧急应变中心」，配合不同科技系统监察供电情况，应对恶劣天气。港灯输配电科技术服务主管郭伟信(左)及港灯输配电科营运主管区伟年(右)。伍万庭摄

发明「低压故障指示器」协助识别故障电缆

港灯输配电科技术服务主管郭伟信指出，电力公司需透过低压电网，将电力输送给市区不同用家，但以往因缺乏监控技术，一旦低压电网出现问题，往往需依赖前线人员到场检查，情况相当被动；且由于故障位置不明，人员需「众里寻它」，亦花费不少时间。

公司几年前开始进行自主研发，发明「低压故障指示器」（LVFI）监察个别电缆的电力情况，可将怀疑故障电缆的范围缩短到一公里内，再透过低压电网管理系统（LVMS）监察整个电网供电状况。他提到，目前公司已于港岛各区及南丫发电厂加装约500部「指示器」，协助公司「超前预防」电力事故。

区伟年表示，「智能营运及紧急应变中心」人员可透过「智慧电网通」监察变电站实时情况，系统亦有人工智能自动分析。伍万庭摄
区伟年表示，「智能营运及紧急应变中心」人员可透过「智慧电网通」监察变电站实时情况，系统亦有人工智能自动分析。伍万庭摄

加装约1,500个监测装置　因应风险安排抢修优次

郭又指，恶劣天气下，杏花村等高危地区可于同一时间内有多个变电站出现水浸等情况，若能提前部署，有助提升抢修效率。有见及此，港灯于一年半前起于不同变电站内加装约1,500个监测装置，包括「低压故障指示器」、设有红外线影像的闭路电视、温度及水位监测设备等，再透过人工智能技术主动监测及分析变电站内的情况，例如温度、湿度有否异常。

另外，若变电站发生水浸，系统会分析水浸的速度等数据，再因应风险发出警报，协助抢修人员因应不同电站风险安排抢修优次。

变电站内加设水位监测装置，配合人工智能分析站内的进水速度，协助人员了解变电站实时情况。 港灯提供图片
变电站内加设水位监测装置，配合人工智能分析站内的进水速度，协助人员了解变电站实时情况。 港灯提供图片
变电站内的闭路电视可拍摄红外线影象，并由人工智能系统分析站内的温度、湿度及有否出现异常情况。 港灯提供图片
变电站内的闭路电视可拍摄红外线影象，并由人工智能系统分析站内的温度、湿度及有否出现异常情况。 港灯提供图片

「LENS系统」直播工程人员抢修提供支援

为协助前线抢修人员，港灯亦引入「LENS系统」，透过为工作人员提供随身摄录机、在工程头盔加装附萤光幕的智能眼镜等，将前线工程人员抢修时所见画面进行直播，让应变中心人员提供后方支援。港灯输配电科营运主管区伟年提到，后方支援人员可透过系统与前线人员即时进行语音通讯，亦可将工程所需的图纸等投射到其智能眼镜萤幕上，让前线人员于抢修期间空出双手处理工程。另外，在恶劣环境下，系统会直播前线人员实时情况，有助确认抢修人员安危。

「智能营运及紧急应变中心」人员可透过「LENS」系统，为前线抢修人员提供资讯以作支援。伍万庭摄
「智能营运及紧急应变中心」人员可透过「LENS」系统，为前线抢修人员提供资讯以作支援。伍万庭摄

透过「港灯智联网」系统确保数据实时传输

为支援以上3个系统运作，港灯透过「港灯智联网」系统确保数据及资讯无间断、实时传输。郭伟信表示，智联网采用无线、低电耗技术，可连接不同设备，包括「低压故障指示器」及各项监测装置，并从电缆中提取电力，保障系统长期运作。

记者 伍万庭

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