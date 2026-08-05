医院行政大楼内用「机密文件」掟同事头部 医院经理被控普通袭击 准守行为1年了事

42岁时任医院经理今年4月在玛丽医院行政大楼，把一个封面写有「机密文件」的文件夹掷向同事头部。涉案经理被控1项普通袭击罪，案件今于东区裁判法院再提讯，裁判官批准以签保守行为方式处理，被告须守行为1年及自签2000元。

被告欧阳思然，被控于2026年4月13日在薄扶林道玛丽医院行政大楼1楼104室袭击黄影霖。

控方今同意案件以签保守行为方式处理，惟被告须同意案情。案情指，案发当日，被告和一众同事在行政大楼内开会，其后事主离开时，突然感到头部被打了一下，事主回头查看，发现击中其头部的物品是一个封面写有「机密文件」的粉红色文件夹。

裁判官王证瑜批准案件以签保守行为方式处理，下令被告须守行为一年及自签2000元。

案件编号：ESCC1513/2026

法庭记者：王仁昌