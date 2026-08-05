《好嘢港多啲》探索北都生态新地标红花岭郊野公园 郑衍峰邝洁楹推介两大郊游径

节目《好嘢港多啲》早前(8月1日)播出，带领观众探索红花岭郊野公园。2024年成立的红花岭郊野公园与深圳梧桐山一脉相连，深港两地政府共同建立了「跨境生态廊道」，让野生动物自由穿梭；此郊野公园亦是北部都会区「蓝绿康乐旅游生态圈」的一部分。

两位主持人郑衍峰和邝洁楹在登山途中，分享政府为推广绿色旅游所进行的改善工程，介绍公园内的莲麻坑及红花岭两条郊游径，沿途可欣赏沙头角海及深圳梧桐山的山海美景，让市民能安全舒适地享受郊游乐趣。此外，节目亦会介绍红花岭莲麻坑铅矿洞——这个曾经是香港最大规模的铅矿场，演变成为香港重要嘅蝙蝠栖息地之一，全港近四成的蝙蝠品种在此栖息。政府已将铅矿洞活化成郊野公园首个开放式博物馆。

两位主持亦在节目中推介「四山」旅游路线(太平山、凤凰山、西贡海及大帽山)。这些短途、方便又景色优美的景点，十分适合市民来个轻松的半日游。

红花岭内的莲麻坑铅矿洞于1994年被列为「具特殊科学价值地点」，曾记录到10种蝙蝠。渔护署FB图片

红花岭内的莲麻坑铅矿洞于1994年被列为「具特殊科学价值地点」，曾记录到10种蝙蝠。渔护署FB图片

两位主持亦在节目中推介「四山」旅游路线(太平山、凤凰山、西贡海及大帽山)。渔护署FB图片

红花岭郊野公园是全港第25个郊野公园，于2024年成立，面积约530公顷，位于新界东北的沙头角，北面与深圳梧桐山风景区的山脉相连，南面邻近八仙岭郊野公园。红花岭拥有丰富的生物多样性及历史文化价值，已被定位为北部都会区「蓝绿康乐旅游生态圈」的重要组成部分。

红花岭内的莲麻坑铅矿洞于1994年被列为「具特殊科学价值地点」，曾记录到10种蝙蝠，包括南长翼蝠、大蹄蝠等，占全港蝙蝠品种约四成。渔护署于2024年完成莲麻坑铅矿洞活化工程，将其打造成为开放式博物馆，让公众近距离了解本地矿业历史、战时遗迹及蝙蝠生态。

香港郊野公园及地质公园每年举办多项活动，屡获国际殊荣，每年都吸引大量市民及旅客到访，包括不少运动名将及演艺名人。大部分郊野公园距离市区仅需30至60分钟车程，是市民轻松享受自然景色的理想地点。