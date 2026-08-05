的士司机涉于的士站拒载被票控 事主供称司机重复「要去佐敦接老婆」

的士司机涉嫌去年在尖沙咀圆方的士站拒载，被票控的士拒绝租用，今于九龙城裁判法院开审。女事主供称当日的士驶至上客区，她看到「For Hire」的红色牌升起，遂欲打开车门上车。惟司机重复表示「要去佐敦接老婆」，又要求事主在近佐敦的地方下车。事主感诧异，司机最终驶走，未有接载事主或其他人。被告盘问时质疑当日滂沱大雨，事主可能看不到他已「冚旗」，事主否认。案件下午续审。

被告连大为，被票控一项的士拒绝租用罪，他今日自行行事。女事主姜茵茵（音译）供称于去年6月13日晚上约7时47分，在圆方北区的士站上客区等候的士，前方不远为落客区。她见到被告驾驶的士在落客区落客后，「屈返入嚟上客区」，姜见到「For Hire」的红色牌升起，遂在的士停下后「理所当然，我就去开后面车门」。

「要去佐敦接老婆」

姜续忆述，被告摇低左前方车窗并问姜去哪里，姜回应去油麻地，而被告再问「近唔近佐敦？」，姜表示不知道。被告解释「要去佐敦接老婆」，姜形容当时觉得诧异，但无特别理会。姜欲打开车门，被告表示被告续表示「如果一定要上车，介唔介意喺近佐敦嘅地方落车，因为佢要去接老婆」。姜呆了一会儿，有另一名男子从后拖著行李上前，向被告称「去旺角好近，可唔可以俾我上车」，惟被告摇头后便驶走，姜坦言「我无坚持要搭啰」。姜随后作出投诉，她事前不认识被告。

案件编号：KCS31547/2025

法庭记者：雷璟怡