茶果岭村民指政府改引他例收地以削赔偿 质疑有违不容反悔原则及合法期望

政府2019年宣布清拆逾400年历史的茶果岭村，计划在原址发展以公屋为主的新社区。茶果岭老村民早前入禀高等法院提出逆权侵占，再入禀土地审裁处申索赔偿，遭地政总署反对及申请剔除。老村民去年再入禀申请司法覆核，今早于高等法院指地政总署在业权争议待决时，改以《土地(杂项条文)条例》行事及申请剔除其土地赔偿申索，违反不容反悔原则，严重破坏申请人的合法期望，构成不公。案件押后续审。

申请方要求修订入禀内容加誓章被拒

申请人陈劲立，建议答辩人为地政总署署长。大律师方也方代表申请人申请修订入禀状及将申请人之子陈天志的誓章呈堂，杨官指订下审期5个月后才提出申请，严重延误，入禀状修订次序混乱，部份修订内容未有明确标示，又提出新挑战，而陈天志的誓章缺乏证据价值，终拒绝2项申请。

方也方澄清申索重点在希望法庭裁定申请人逆权侵占茶果岭大街21、22号相关地段，杨官回应指入禀状中提出了众多济助，方也方强调希望法庭裁定申请人拥有地段业权，署方收地赔偿亦应按此计算。方也方陈词指在业权争议待决及司法程序进行期间，地政总署不再根据《收回土地条例》行事，改为援引《土地(杂项条文)条例》，单方面决定申请人非相关地段「业主」，并试图透过剔除土地审裁处的申索案件，排除土地审裁处对补偿问题的管辖权。

质疑地政总署改引他例收地为削赔偿

方也方质疑地政总署在知悉申请人提出逆权侵占的业权争议后，为规避《收回土地条例》下的法定补偿责任，而选择引用不设补偿机制的《土地(杂项条文)条例》，剥夺了申请人获得赔偿的司法权利，违反不容反悔原则，严重破坏申请人的合法期望，构成不公。由于方也方身体抱恙，案件押后续审，以待其他相关案件判决。

案件编号：HCAL2432/2025

法庭记者：陈子豪