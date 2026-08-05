两姐弟疑误服大麻糖后不适送院 母亲与姑婆被控虐儿和藏毒 姑婆准保释候讯
更新时间：12:41 2026-08-05 HKT
发布时间：12:41 2026-08-05 HKT
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黄大仙日前有年幼姐弟怀疑误服大麻糖，两童分别出现呕吐等症状，报警后送院救治。41岁母亲及61岁姑婆被控虐儿及管有危险药物等2罪，今于九龙城裁判法院首次提堂。裁判官陈志辉应申请押后案件至10月14日，以待进一步调查，姑婆获准以5千元保释，母亲申请保释遭拒，须还押候讯。
被告依次为41岁家庭主妇W.J.，和61岁女地盘工人N.Y.F.，分别被控一项对所看管儿童或少年⼈虐待或忽略罪，及一项管有危险药物罪。
W.J.被控于今年8月3日在乐富富美街17号横头磡邨宏德楼某室，⾝为超过16岁⽽对6岁男童X及12岁女童Y负有管养 ､看管或照顾责任的⼈，故意导致 ､促致男童X及女童Y受虐待或忽略，其⽅式相当可能导致男童X及女童Y受到不必要的健康损害｡N.Y.F.则被控于同日同地管有危险药物。
案件编号：KCCC2269/2026
法庭记者：雷璟怡
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