Fun Coffee养生咖啡涉跨国庞氏骗局 吴杰庄接逾30苦主求助 有苦主损失达5000万

近日，声称总部位处越南富国岛的咖啡投资企业「Fun Coffee」以「养生咖啡」为绰头，吸引投资者参与加密货币交易，被揭发涉及跨国庞氏骗局。选委界立法会议员吴杰庄今早(5日)在电台节目表示，其团队近期陆续接触约三十多位苦主，年龄层分布极广，由三十多岁的年轻人至退休长者均有，损失金额由数十万至高达五千万港元不等。吴杰庄正联同「民间反诈骗大联盟」为苦主提供技术与搜证支援，并呼吁市民在面对「私人投资」及非持牌机构时，务必保持高度警惕。

社区渗透一整年 养生咖啡与高额回报成诱饵

吴杰庄透过，有关骗案早于一年前的七月份已在社区悄然展开。骗徒最初并非以「投资」为名目，要求参与者进行体育运动并拍摄短片，承诺每人每条短片可获得四百港元收入，牵头招揽十人的组长可获得三千港元奖金，使个人收入可达七至八千港元。这种透过地区网络的渗透方式令参加者没有介心，后来又有见面会、马拉松后才正式推出所谓的投资任务，诱骗市民投入资金。

受害人在初期往往半信半疑，但骗徒利用「层压式」与「庞氏骗局」手法，由小头目对受害者进行重复性的疲劳轰炸及「保证不输」的口头担保。当受害者初期成功提领数十元回报甚至取回本金后，便会彻底放下戒备，继而连本带利注入更多资金，最终泥足深陷。

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免费外地奢华体验 摧毁小投资者理智

吴杰庄又指，有个案受害者曾被邀请前往新加坡，亲身参与当地的门市开张仪式及多达数百人的大型聚餐，这种「放长线钓大鱼」的奢华款待，令本来半信半疑的市民逐渐丧失理智。吴杰庄提醒，此类「私人投资」（Private Investment）既非上市公司，亦非债务公司，一般小投资者极难掌握其背后风险。他建议，非专业投资者应只参与持牌机构的投资项目，切勿因一时的利益诱惑而打开心防。

民间大联盟技术索源 冀跨国执法打击幕后黑手

由于骗徒要求苦主下载名为「Coffee App」的程式，并指示他们使用一个在香港并未取得牌照、但在国际上规模庞大的加密货币交易所进行出入金，「民间反诈骗大联盟」的技术支援团队亦正透过加密货币的交易地址尝试进行检测与溯源。警方近日已迅速展开行动并拘捕相关人士，吴杰庄期望能进一步与澳门、越南、新加坡等多地执法部门展开跨国合作，将幕后黑手绳之于法。

