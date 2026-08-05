地盘禁烟︱劳工处发39张定额罚款通知书  未来研AI技术精准判断吸烟行为

劳工处于今年7月17日实施建筑地盘全面禁烟的新法例，截至昨日，劳工处已巡查接近1400个地盘，当中发出39张定额罚款通知书，同时向未采取合理步骤的承建商发出11张敦促改善通知书，另有2宗个案会考虑提出检控。

红外线无人机辅助巡查

劳工处自2025年10月起开始使用小型无人机巡查地盘，自地盘禁烟法例生效后，亦开始使用红外线无人机辅助巡查地盘内吸烟情况，惟目前未有因无人机巡查而侦测到地盘人员吸烟。劳工处助理处长（职业安全）温治平表示，未来会结合人工智能技术辅助辨认地盘吸烟行为。他指政府现正进行招标程序，寻找开发商研发AI软件，整个研究预计需时约9个月至1年，届时会视乎研究结果再决定正式实施时间。他补充，目前无人机并无人面识别功能，未来会使用AI技术辨认吸烟动作，更精准判断有无人吸烟，处方亦不排除引入更新的无人机帮忙巡查。

至于建筑地盘全面禁烟目前的违规数字，温治平指现在情况虽然未算理想，但以法例实施初期而言，属可接受水平。

温治平补充，红外线无人机可以调校侦测温度，既可以检测吸烟情况，亦可以检测地盘其他热源。若检测到疑似吸烟的热源，监察萤幕会出现红点，相关人员会即时搜证，包括拍照及作录影记录，有关的记录可辨识工友的衣著特征，巡查小队可随即到地盘相关位置寻找涉事工友。至于如何辨别红外线侦测到的热点会否造成危害，相关人员会透过一般摄录镜头观察，确认附近有无易燃或可燃物，若属火警会即时报警，若仅属危险情况则由巡查人员跟进处理。

无人机技术有限制 热源有遮盖物无法侦测

关于现在无人机技术的限制，温治平指无人机飞行高度最高只能达九十米，若热源有遮盖物，例如工友在墙壁后烧焊，无人机也无法侦测。他透露，现在局方购置了大约八九部没有红外线侦测功能的无人机，以及一部红外线无人机，局方未来会继续添置设备，预计九月会有六七部红外线无人机。局方未来会再研究新科技，不排除引入更新的无人机帮忙巡查。

小型无人机拥3优点 助职安主任识别高危地方

劳工处自去年10月起开始使用小型无人机协助职安主任执行巡查。温治平表示，每次出动无人机时，劳工处会派出两个专责小队，分别是「飞行小队」和「地面部队」。飞行小队负责操控无人机，快速掌握地盘内的高危工序，初步识别职安主任巡查时需特别留意的地方；地面部队则与飞行小队保持联络，当飞行小队发现值得关注的位置，便即时通知地面部队进入地盘作进一步巡查和搜证。

温治平续指，经过数月应用，处方认为小型无人机在巡查上有几个优点：第一，可在不易被察觉的情况下，从远处监察地盘作业实况；第二，无人机能克服地势限制；第三，有效提升巡查执法的效率。

无人机助调查事故 保障人员安全

除巡查外，当局也利用无人机进行事故调查。温治平以早前香港一宗地基工程事故为例，指当时一部移动式起重机在吊运期间翻倒，处方同事利用无人机围绕翻倒的起重机拍摄约600张高清照片，再用照片制作出三维实景模型，完整呈现起重机翻倒后的状况和周遭环境。温治平指，该起重机处于不稳定状态，传统方式下职安主任若要亲自搜证会相当困难，因机器不稳，走近或爬上量度均存在安全风险；无人机则可近距离围绕起重机进行摄影和录像，方便搜证。

记者：周育莹

摄影：刘骏轩

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