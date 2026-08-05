36岁文员与13岁女童性交 官考虑双方年龄差距大 判囚4个月

36岁文员前年与13岁女童在私家车内性交，他早前承认1项与16岁以下女童非法性交罪。法官叶佐文今于区域法院判刑时，指被告案发时没有使用安全套，虽然女事主并没有怀孕或留下其他创伤，案件亦不涉及威逼利诱、剥削或违反诚信等因素，但考虑到双方较大的年龄差距，除判监以外并无其他合适刑罚，终判囚4个月。

官接纳被告以为X已满16岁

被告邓文廸，被控1项与16岁以下女童非法性交罪，控罪指他于2024年11月3日与当时13岁女童X发生性行为。

被告与X于2023年因为朋友刘澄宇而认识，被告后来透过社交媒体Threads和Instagram接触X，根据两人之间的Instagram聊天纪录，X曾发讯息向被告表示她要「放学」和「考试」等。2024年11月3日晚上，X登上被告的私家车。2人后来在车内发生性行为，而被告并没有使用避孕套。同年12月，被告被捕，警诫下称「条女（X）同我讲佢07年08年出世」。

被告早前曾争议他在案发时相信X已年满16岁，进行「纽顿聆讯」后，叶官接纳被告当时主观地相信X已年满16岁，并以此作为判刑基础。相关判词提到，36岁的刘曾向被告表示X是其女友，这可能令被告有先入为主的印象，而被告后来疑遭X和刘勒索而报警，如果被告知道曾与他发生关系的X未成年，他理应不会报警。

双方年龄差距大除判监为最合适刑罚

辩方今进一步求情，呈上被告还押期间所写的求情信，指被告有悔意及深刻反省，望法庭考虑社会服务令。辩方早前求情亦指被告没有案底，本案属单一事件，事件令他感到羞愧及承受心理压力。

叶官判刑时，指案件不涉及威逼利诱、恐吓、剥削或违反诚信等因素，被告亦没有预谋犯案，虽然被告案发时没有使用安全套，但X并没有怀孕，也没有留下不能逆转的精神创伤。对于辩方求情判处社服令，叶官考虑案例后，认为X的外表虽算成熟，但不足以成为强烈求情因素，而且X案发时仅13岁，被告比她年长很多，除判监以外并无其他合适刑罚，终判囚4个月。

案件编号：DCCC840/2025

法庭记者：王仁昌

