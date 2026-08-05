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3岁女童冲红灯遭电车撞毙 司机不小心驾驶罪成囚4周 放弃上诉即时服刑

社会
更新时间：11:52 2026-08-05 HKT
发布时间：11:52 2026-08-05 HKT

外公带同2名年幼外孙女及外佣在西环坚尼地城泳池外过马路时冲红灯，遭电车撞倒后其中3岁女童被卷车底身亡。曾当选最佳车长的51岁电车司机经审讯后被裁定不小心驾驶罪成，被判入狱4星期。他不服定罪及刑罚提上诉，案件今于高等法院开庭处理，惟他因申请法援失败而放弃上诉，暂委法官王诗丽遂驳回其上诉申请，下令他即时服刑。

被告李要东，被控于2024年8月15日在西环德辅道西（东行）近灯柱26170坚尼地城泳池外的行人过路处，不小心驾驶展示号码38的电车。案情指，案发当日早上约10时40分，被告驾驶电车在该路段行驶，当时有雨，道路及电车轨道湿滑。男子袁卢海一手抱3岁外孙女，另一手牵着另一名6岁外孙女，而外佣亦同行，4人冲红灯横过马路时被电车撞上。事件导致3岁外孙女身亡，其余3人身体擦伤。

李要东两年前驾驶的电车于坚尼地城泳池外撞卷冲红灯女童，事后被裁定不小心驾驶罪成判囚4周。
李要东两年前驾驶的电车于坚尼地城泳池外撞卷冲红灯女童，事后被裁定不小心驾驶罪成判囚4周。

案件编号：HCMA15/2026
法庭记者：刘晓曦

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