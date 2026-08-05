电台助理总采访主任偷拍女途人裙底「断正」 认罪称一时咸湿犯案 8.26判刑

57岁电台助理总采访主任前年11月在旺角偷拍女途人的裙底影片，遭巡逻警员「断正」，在警诫下承认因性冲动而犯案，指「我都系一时咸湿先影𠮶女仔裙底」。被告今早于西九龙裁判法院承认非法拍摄或观察私密部位罪，辩方求情指，被告不想成为儿子的坏榜样而适时认罪，裁判官施祖尧将案件押后至8月26日判刑，待取感化及社会服务令报告，明言「所有判刑选项开放」，期间准被告保释候惩。

求情称犯案与过往人格不符

被告庄德贤，被控于2025年11月14日，在旺角通菜街35号外拍摄女子X的私密部位，而拍摄情况是若非被拍摄，该部位本来不是可让人看到的，及为了性目的或不诚实地作出以上所描述的行为，及不理会自己以上所描述的行为是否获得X同意。

辩方求情指，被告没有刑事定罪纪录，婚后与妻育有两名儿子，妻子为家庭主妇，长子刚大学毕业，幼子仍在英国就读中学，被告任职电台助理总采访主任，月入9万元，是家庭经济支柱，原定3年后退休。

辩方续称，被告生活简单，除了工作外，以照顾家庭为主，本案与其过往人格不符，被告不希望成为儿子的坏榜样，故适时认罪，警方亦没有从被告手机及家中发现其他同类的影片，望法庭考虑属单一事件，重犯机会不高，被告有悔意而轻判。

警诫下称一时咸湿影裙底

案情指，事主X与被告毫不相识，X与友人于前年11月14日下午1时半在案发地行走，X当时身穿棕色短裙，而警方在上述地址巡查时，发现被告行为鬼祟，右手持著一部手提电话紧随X，并将手机后置镜头以45度拍摄X的裙底。

警方截停被告，发现其手机内含X的裙底片段，清楚拍摄到X的内裤，影片时长17秒。被告在警诫下承认因性冲动而犯案，指「阿sir，我都系一时咸湿先影𠮶女仔裙底，俾次机会啦」。

案件编号：WKCC5437/2025

法庭记者：黄巧儿