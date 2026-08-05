哈萨克斯坦总理与赋生资本创始人李家杰会面 双方推动绿色能源转型签署合作备忘录

继早前随行政长官李家超率领的商贸代表团访问哈萨克斯坦后，赋生资本创始人李家杰博士于昨日（8月4日）再次到访该国，并获哈萨克斯坦总理别克捷诺夫（Olzhas Bektenov）接见。双方就可再生能源项目的长远合作前景深入交换意见，重点探讨可持续航空燃料（SAF）业务发展，以及智慧能源与储能技术的部署。

会面后，赋生资本与阿拉套市（Alatau City）管理局、哈萨克斯坦能源部、农业部及交通部共同签署合作备忘录。此次合作旨在进一步加强各方在可持续能源、可持续航空燃料生产，以及创新储能技术部署等领域的合作。

赋生资本与阿拉套市（Alatau City）管理局、哈萨克斯坦能源部、农业部及交通部共同签署合作备忘录。

哈萨克斯坦总理别克捷诺夫。

赋生资本创始人李家杰博士。

根据备忘录内容，哈萨克斯坦相关政府机构及阿拉套市管理局将全力协助赋生资本在当地推进各项试点项目，包括物色合适的项目选址及合作伙伴，并支持可行性研究及相关审批流程。

别克捷诺夫表示，该国目前正积极并持续推进全国的绿色能源转型，视赋生资本为该国在绿色能源与技术领域上的重要合作伙伴。

李家杰表示，期望与哈萨克斯坦建立可持续且可扩展的合作框架，共同推动首个落户阿拉套市的试点项目。透过引入创新技术，赋生资本冀支持阿拉套市以至哈萨克斯坦的绿色转型及可持续城市发展。

