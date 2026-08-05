Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

私隐公署：假冒电子签证网站肆虐 6个已转介执法部门

社会
更新时间：11:01 2026-08-05 HKT
发布时间：11:01 2026-08-05 HKT

私隐专员公署于过去三个月，接获16宗查询或投诉，涉及市民向怀疑假冒电子签证网站提供个人资料及缴付费用，当局已将6个虚假网站转交执法机构跟进。

私隐公署接获有关伪冒签证网站投诉。资料图片
私隐公署接获有关伪冒签证网站投诉。资料图片

钟丽玲吁市民提防AI伪造网站 勿轻信搜寻结果

私隐专员钟丽玲今早（5日）在商台节目表示，骗徒利用AI技术伪造网站，令市民分辨难度大增。她提醒，搜寻结果置顶网页未必是官方渠道，应经相关国家或地区驻港总领事馆或代表机构网站提供的连结进入申请平台。网上办理签证时，务必检查完整网址是否包含「gov.」字样，而非「.com」或「.org」等一般机构格式，同时核对有否拼写错误或多余字母、数字。

钟丽玲强调，电子签证涉申请人及亲友大量敏感个人资料，搜寻平台有责任将诈骗网站下架。她呼吁市民若收到不明来电、电邮或短讯要求额外资料，务必提高警觉、小心应对。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
时事热话
22小时前
热带气旋「鲸鱼」增强杀入本港800公里 「白海豚」首报出炉 明日见「鲸吞」结果
00:52
热带气旋「鲸鱼」增强杀入本港800公里 「白海豚」首报出炉 明日见「鲸吞」结果
社会
2小时前
10年资历点心师傅惨变「翻热员」？酒楼转用内地预制菜悭成本 慨叹：要求唔高2万5都冇人请｜Juicy叮
10年资历点心师傅惨变「翻热员」？酒楼转用内地预制菜悭成本 慨叹：要求唔高2万5都冇人请｜Juicy叮
时事热话
4小时前
泰女携4岁女搭机服安眠药熟睡 疑遭邻座男猥亵非礼 裤上惊见白色液体
即时国际
7小时前
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
生活百科
2026-08-03 17:27 HKT
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
影视圈
3小时前
余生只剩20小时相聚？ 40岁港男饯行移民好友 计出残酷数字大感心寒 网民泪忆亡友：下次再见已是坟前拜祭｜Juicy叮
余生只剩20小时相聚？ 40岁港男饯行移民好友 计出残酷数字大感心寒 网民泪忆亡友：下次再见已是坟前拜祭｜Juicy叮
时事热话
2026-08-04 10:59 HKT
62岁黎燕珊沾杨明庄思明喜气铺路再婚？低胸高炒好身材红粉绯绯 有「黄昏恋」滋润索爆
62岁黎燕珊沾杨明庄思明喜气铺路再婚？低胸高炒好身材红粉绯绯 有「黄昏恋」滋润索爆
影视圈
13小时前
向海岚小红书拍片教零消费游港 借热水冲泡自携咖啡、食免费饭 网民：枉为港姐冠军
向海岚小红书拍片教零消费游港 借热水冲泡自携咖啡、食免费饭 网民：枉为港姐冠军
影视圈
2026-08-04 10:00 HKT
中年好声音4｜周志康屡传将出局无阻人气 曾参加《超级巨声》 专一形象赢孖生兄周志文
中年好声音4｜周志康屡传将出局无阻人气 曾参加《超级巨声》 专一形象赢孖生兄周志文
影视圈
13小时前