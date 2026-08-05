私隐公署：假冒电子签证网站肆虐 6个已转介执法部门

私隐专员公署于过去三个月，接获16宗查询或投诉，涉及市民向怀疑假冒电子签证网站提供个人资料及缴付费用，当局已将6个虚假网站转交执法机构跟进。

私隐公署接获有关伪冒签证网站投诉。资料图片

钟丽玲吁市民提防AI伪造网站 勿轻信搜寻结果

私隐专员钟丽玲今早（5日）在商台节目表示，骗徒利用AI技术伪造网站，令市民分辨难度大增。她提醒，搜寻结果置顶网页未必是官方渠道，应经相关国家或地区驻港总领事馆或代表机构网站提供的连结进入申请平台。网上办理签证时，务必检查完整网址是否包含「gov.」字样，而非「.com」或「.org」等一般机构格式，同时核对有否拼写错误或多余字母、数字。

钟丽玲强调，电子签证涉申请人及亲友大量敏感个人资料，搜寻平台有责任将诈骗网站下架。她呼吁市民若收到不明来电、电邮或短讯要求额外资料，务必提高警觉、小心应对。