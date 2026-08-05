7月连场大雨 梁荣武分析：热带气旋消散时间增长 低压区长期存在导致雨带易生成

天文台表示，刚过去的7月份总日照仅122.2小时，是有纪录以来7月份的最低；同时总雨量录得790.3毫米，较正常值多出一倍以上，成为历来7月份雨量其中一个第二高。香港气象学会发言人梁荣武指出，此现象与气候暖化及热带气旋活跃有关，全球暖化令热带气旋消散时间比以往长，带来大雨连场。

季候风与低压槽夹击导致连场大雨

梁荣武今早（8月5日）在电台节目解释，传统上7月份本港多受「太平洋高压脊」笼罩，天气理应晴朗酷热。然而，今年7月该高压脊缺席，取而代之的是受低压槽及多个热带气旋夹击，如「美莎克」及「巴威」等的影响，相关雨带导致整个月持续降雨。其后的热带气旋「红霞」亦为本港带来较多雨水。

梁荣武指出，热带气旋即使已于广西或华东等地登陆，其引发的活跃西南季候风吹至本港时，若刚好遇上东面的太平洋高压脊扩张，两股系统争持下便会为本港带来大量骤雨。

全球暖化令风暴消散时间延长

梁荣武解释，全球暖化下气温上升令大气层能容纳更多水分。降雨规模由以往如「用壳泼水」，演变成现时的「整盆水倒下」（倾盆大雨）。此外气温上升令风暴消散时间延长，现时热带气旋登陆入内陆后，消散时间比以往长，逗留时间持续长了。风暴残余会以低压区的形态，持续为本地带来强烈雨带。「好似长期有个弱热带气旋影响住咁。」

他特别提到，3年前的世纪大暴雨，相信大家都记忆犹新，热带气旋海葵在香港之东北约250公里掠过， 其在内地登陆后减弱为低压区，对香港直接威胁不大，但其残余系统转化为一条低压槽横过广东沿岸，影响香港，又出现季候风与高压脊争持的情况，令到香港出现有史以来最大的一小时降雨量。

梁荣武强调，全球暖化显著加剧了极端天气的破坏力，不单影响香港，而是全球性，厄尔尼诺现象值得关注。但相比起全球暖化，他认为厄尔尼诺已「比较湿碎，可以话全球暖化系已经烧紧火」，厄尔尼诺则是「火上加油」，所以关注点应该放在全球暖化，超级厄尔尼诺只是在这烦乱时期「再添多少少乱」。

展望8月天气，梁荣武预料情况会较7月好转。他指预计风暴白海豚于登陆后会向北移动，对本港影响不大，有望迎来一段较长时期的晴朗天气。

农业界促当局降低援助门槛

另外，7月份本港有多达28日录得降雨，期间天文台发出多次暴雨警告，其中一次黄雨警告更长达9小时以上。渔农界立法会议员陈博智指出，这种具持续性及破坏力的极端天气，令农户难以招架。

恶劣天气直接导致原定于6月底至7月举行的「北部都会区粟米节」及一连四日的「本地有机西瓜节」被逼全部取消。陈博智透露，不少农作物被浸毁，部分农户甚至连续数月零收入，约两至三成农户更面临无法经营的困境。除了农业，渔业亦大受打击。

陈博智建议政府跨部门协助改善农地周边排水通道，并向农户提供或租借抽水及疏水设备等。他认为现时启动支援系统的门槛过高，促请政府简化审批程序，加快发放援助，并协助建立直销推广平台以助复产。

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