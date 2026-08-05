伊朗局势︱近百艘会员船只滞留波斯湾及霍尔木兹海峡 香港船东会：船员暂未见有香港人

伊朗与美国冲突局势未明朗，霍尔木兹海峡航运通航无期。香港船东会称近百艘会员船只滞留波斯湾及霍尔木兹海峡。香港船东会常务副主席林诗健今早（5日）在一电台节目中表示，滞留船只目前仍得到补给，但船员一直未能落地，身心受到影响，船东亦积极为他们提供适切的协助。而据他了解，滞留船员包括来自中国、菲律宾及印度等，暂未见有香港人。

林诗健表示，船东会有200多名会员，真正拥有及管理船只约60至70人，涉及2000多条船，而根据该会估计，现时约有70至80艘会员船只仍被困于相关海域，受影响的船员约有1400至1600人，必须等相关海域开通后才可离开。

不支持做不合理单边式通行费或收费

被问到早前曾传出付费可离开，是否真有其事，他承认曾听到相关的消息，但该会主张自由贸易及航行倡议，不同意在不同地区做不合理单边式通行费或收费，纵使有些这些情况，一般船东都不支持，因为每个主体都不是支持全球有公平的体系，很难长远有适切的情况。

至于香港于去年11月成立的「航运专项风险池」，他指相关的安排有帮助，因为很多海事保险的风险池都在欧洲、伦敦，而承保能力在亚洲，更能理解亚洲船只的需要。

记者：郭咏欣

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