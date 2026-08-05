热带气旋「鲸鱼」增强杀入本港800公里 「白海豚」首报出炉 明日见「鲸吞」结果

位于吕宋以西的热带气旋今早（5日）已增强为热带风暴，并命名为「鲸鱼」。在上午8时，热带风暴鲸鱼集结在马尼拉之西北约370公里，预料移动缓慢，在吕宋附近的南海中部徘徊。

热带气旋之间 将产生相互作用

另一边厢，强台风白海豚亦在今早进入天文台责任范围，首张路径图亦出炉。白海豚上午8时，集结在冲绳岛以东约1090公里，预料向西移动，时速约18公里，横过日本以南海域。

「鲸鱼」早上距港七百多公里

鲸鱼现时距离本港七百多公里。天文台表示，按照现时预测，鲸鱼会在今日于吕宋附近的南海中部徘徊，与本港保持约700公里或以上的距离，对本港直接威胁不大。随着白海豚继续西移，鲸鱼会受白海豚影响而向东移向吕宋，并逐渐减弱。除非鲸鱼采取靠近广东沿岸的路径，否则需要发出一号戒备信号的机会颇低。天文台预料本港未来数日天气酷热，呼吁市民留意身体状况，慎防中暑。

根据天文台路径预测，鲸鱼会在白海豚的影响下，今明两日向东移动，至明日下午，会减弱为低压区。

在「藤原效应」下，当两个热带气旋相距约1000公里内，会产生相互作用。其中如有一方明显较强，会将较弱的一方吸收。