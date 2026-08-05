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新皇岗口岸︱首场演练下周四进行 邵家辉：借镜启德体育园经验料会做足准备

社会
更新时间：08:50 2026-08-05 HKT
发布时间：08:50 2026-08-05 HKT

据了解，政府将动员逾3万人次公务员，为新皇岗口岸开通前进行4场演练，首场将于下周四进行。立法会保安事务委员会主席、批发及零售界邵家辉今早（5日）在电台节目称，现届政府做事小心，为启德体育园开幕有足够经验，做了很多准备，相信今次同样会安排足够的演练，以预判高峰期会有多少人经新口岸过关。

他又称，为了测试不同情况的过关安排，当局或会安排部分公务员拿行李、坐轮椅的人士测试过关流程，并且要看公共交通工具进出时，如何确保上落流程畅顺、巴士上落是否有足够的位置等。

双向奔赴对中港经济大有帮助

他提到上周六（1日）30多名议员去参观时感到很兴奋，留意到当局为了避免很多专线巴士同时抵达造成堵塞，故设计一个等候区作分流，给巴士做流转，确保车辆出入可以畅顺。

另外，被问到会否担心新口岸开通后，或吸引更多港人北上，对零售界有所影响，他认为将会是双向奔赴，港人方便北上，同时大湾区居民都有24小时非常便利的位置过关，日后看演唱会都不用急急脚走，相信对双方经济有很大帮助。

记者：郭咏欣

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