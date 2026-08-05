天文台：除非鲸鱼靠近广东沿岸 否则发出一号戒备信号机会颇低

天文台凌晨3时30分发出特别天气提示，指按照现时预测，热带风暴鲸鱼会在今日（8月5日）于吕宋附近的南海中部徘徊，与本港保持约700公里或以上的距离，对本港直接威胁不大。随著白海豚继续西移，鲸鱼会受白海豚影响而向东移向吕宋，并逐渐减弱。除非鲸鱼采取靠近广东沿岸的路径，否则需要发出一号戒备信号的机会颇低。预料本港未来数日天气酷热，市民请留意身体状况，慎防中暑。

白海豚海径图。

热带风暴鲸鱼会在今日于吕宋附近的南海中部徘徊，与本港保持约700公里或以上的距离

广东沿岸风势微弱，而位于北部湾的低压区正为该区及广东西部带来骤雨。此外，位于吕宋以西的热带低气压已增强为热带风暴，并命名为鲸鱼。在上午三时，鲸鱼集结在马尼拉之西北约350公里，预料移动缓慢，在吕宋附近的南海中部徘徊。 同时，强台风白海豚集结在冲绳岛以东约1150公里，预料向西移动，时速约18公里，横过日本以南海域。

本港地区今日天气预测，大致多云，局部地区有骤雨。早上最低气温约27度，日间部分时间有阳光及酷热，市区最高气温约33度，新界再高一两度。吹微风。

展望随后数日天气酷热，部分时间有阳光。星期五及周末期间局部地区有骤雨。

分区气温

九天天气预报

未来一两日广东沿岸风势微弱，该区天色大致良好，天气酷热。同时，位于北部湾的低压区会为该区带来骤雨。而位于吕宋以西的热带气旋鲸鱼会在今日于吕宋附近的南海中部徘徊，随后向东移向吕宋，并逐渐减弱。此外，位于西北太平洋的热带气旋白海豚会在今明两日横过日本以南海域，并在本周后期横过琉球群岛，移向东海一带，但随后路径存在变数，有较大机会于东海至华东一带转向偏北方向移动。受白海豚的外围下沉气流影响，周末期间华南天色普遍晴朗，内陆地区极端酷热，而高温亦会触发雷雨。