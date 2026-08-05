性罪行改革│汤家骅：框架涵盖面较以前广阔

政府推行性罪行改革，资深大律师汤家骅接受《星岛头条》访问时指出，建议文件增加了一些新罪行，整体来说涵盖面较以前广阔，对于民间的部分建议有所保留。

民间有倡议引入「积极同意」原则，即进行亲密行为前，双方须透过明确的言语或主动的动作表达意愿，汤家骅对此有所保留，他解释，刑事法例须界定被告的犯罪元素，被告犯罪元素中最重要的就是被告的意图，故重点应放在证明被告是否有犯罪意图，同时他认为，为亲密行为订立死板的规则未必符合法律原则和实际情况。

就「持续性侵犯儿童」的立法呼声，汤家骅认为，现行法律框架已能处理。他指出，法律上每次性侵犯均属独立罪行。「订立『持续性侵犯儿童』罪需要考虑其控罪元素，如果控罪元素是要至少证明有一次性侵犯行为发生，那么现行法例似乎也处理到。」至于持续性侵的严重性，他相信法官会考虑案件的整体情况再判刑，故认为订立独立罪行「未必需要，但也不是不可接受」。

对于有忧虑「考虑所有有关情况」的条文可能让受害人衣著等因素重新进入考虑范围，汤家骅认为，法官会按社会一般标准判断，毋须过虑。他指，「法官也是社会的一份子，我不相信法官认为合理的事情，在社会生活中不合理。」至于保护受害人的措施是否有太多不确定性，他回应指，普通法的原则是给法官最大的空间根据不同情况个别处理。此外，处理网络性罪行最大的困难，在于证明犯罪行为发生在香港司法管辖区内，涉及跨境执法问题，相关问题唯有待日后处理。

记者 周育莹