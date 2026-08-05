性罪行改革│公众咨询期今日届满 社福界肯定改革方向 促完善前线培训及公众教育

政府就「完善香港的性罪行法例」的公众咨询期今日(5日)届满，保安局局长邓炳强日前表示，至今收到的意见中，超过九成半表示支持。《星岛》记者近日访问各界对修订法例建议的意见，整体对改革方案持正面态度，但强调法例通过后，亦需同步推进前线人员培训及公众教育等。

方案建议将同意性行为的年龄统一定为16岁，任何人如与16岁以下的人发生性行为须负刑事责任，最高可判终身监禁。立法会社福界议员陈文宜认为，方案加强保障儿童的方向十分值得肯定，观察到坊间大部分团体对改革方案持正面态度。

关注妇女性暴力协会倡议主任叶卓怡期望未来陪审团指引会涵盖咨询文件所提倡的相关原则，落实新法例的精神。

文件为性行为中「同意」此一法律概念订定条文，指出任何人都有权为「同意」附加条件和限制，亦可在性行为开始前或进行期间撤回相关「同意」。陈文宜表示，有了法律概念的实质定义后，各界应多多推广，确保大众了解新法例定义，免得误堕法网。她强调，教育必须与立法同步进行，实际审理时陪审团如何判断，仰赖社会大众对新法例的认识。

陈文宜强调，受害人实际使用保护措施时面对的最大障碍是制度的不确定性，「很多保护措施是法庭要按个别情况个别决定，受害人会因而焦虑。」她建议政府设立清晰的步骤，让受害人清楚所面临的程序。她亦呼吁司法程序中各部门应加强资讯流通和协作，她解释，重复讲述创伤经历对受害人来说相当困难，若每到一个部门就要重新作供会造成二次伤害，无法保障受害人。

关注妇女性暴力协会倡议主任叶卓怡认为，很多建议都比法律改革委员会先前的咨询文件「行前了一步」。她特别提到，文件指出「某人对个别性行为给予同意，并不暗示对其他性行为给予同意，例如同意接吻并不暗示同意性交」，这些概念上的转变若能落实，对尊重性自主权有重要意义。她期望未来陪审团指引会涵盖咨询文件所提倡的相关原则，落实新法例的精神。

在加强受害人保护方面，两人认为建议措施方向正确，但执行细节和配套必须跟上。叶卓怡指出，虽然文件将电视直播作供等保护受害人的措施扩展至更多性罪行，但前线人员对相关措施认知不足。她指出，有时候前线人员会以为只有儿童才可申请透过电视出庭作供，但其实成年人都可申请，强调立法后应加强培训司法程序人员，确保受害人能享有法定的权利。

叶卓怡认为，政府应推行大规模教育活动，「我们应如何确认对方同意，如何接受拒绝？现时香港未有清晰指引规定学校安排多少课时在性教育上，亦未有标准评判内容是否够全面，希望未来有多些讨论。」

对于方案建议将强奸罪范围扩展至涵盖插入肛门及口腔的行为，插入的不仅限于阳具，插入和被插入方亦无分性别。新思维副秘书长彭意婷认为，相关建议确实有必要，指出过去有不少侵犯行为既非传统意义上的插入式强奸，又远远超出大众对「非礼」的理解，只能以「猥亵侵犯」等罪名处理，难以充分反映行为的严重程度。

记者 周育莹