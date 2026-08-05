性罪行改革│公众咨询期今日届满 社福界肯定改革方向 促完善前线培训及公众教育
发布时间：08:00 2026-08-05 HKT
政府就「完善香港的性罪行法例」的公众咨询期今日(5日)届满，保安局局长邓炳强日前表示，至今收到的意见中，超过九成半表示支持。《星岛》记者近日访问各界对修订法例建议的意见，整体对改革方案持正面态度，但强调法例通过后，亦需同步推进前线人员培训及公众教育等。
方案建议将同意性行为的年龄统一定为16岁，任何人如与16岁以下的人发生性行为须负刑事责任，最高可判终身监禁。立法会社福界议员陈文宜认为，方案加强保障儿童的方向十分值得肯定，观察到坊间大部分团体对改革方案持正面态度。
文件为性行为中「同意」此一法律概念订定条文，指出任何人都有权为「同意」附加条件和限制，亦可在性行为开始前或进行期间撤回相关「同意」。陈文宜表示，有了法律概念的实质定义后，各界应多多推广，确保大众了解新法例定义，免得误堕法网。她强调，教育必须与立法同步进行，实际审理时陪审团如何判断，仰赖社会大众对新法例的认识。
陈文宜强调，受害人实际使用保护措施时面对的最大障碍是制度的不确定性，「很多保护措施是法庭要按个别情况个别决定，受害人会因而焦虑。」她建议政府设立清晰的步骤，让受害人清楚所面临的程序。她亦呼吁司法程序中各部门应加强资讯流通和协作，她解释，重复讲述创伤经历对受害人来说相当困难，若每到一个部门就要重新作供会造成二次伤害，无法保障受害人。
关注妇女性暴力协会倡议主任叶卓怡认为，很多建议都比法律改革委员会先前的咨询文件「行前了一步」。她特别提到，文件指出「某人对个别性行为给予同意，并不暗示对其他性行为给予同意，例如同意接吻并不暗示同意性交」，这些概念上的转变若能落实，对尊重性自主权有重要意义。她期望未来陪审团指引会涵盖咨询文件所提倡的相关原则，落实新法例的精神。
在加强受害人保护方面，两人认为建议措施方向正确，但执行细节和配套必须跟上。叶卓怡指出，虽然文件将电视直播作供等保护受害人的措施扩展至更多性罪行，但前线人员对相关措施认知不足。她指出，有时候前线人员会以为只有儿童才可申请透过电视出庭作供，但其实成年人都可申请，强调立法后应加强培训司法程序人员，确保受害人能享有法定的权利。
叶卓怡认为，政府应推行大规模教育活动，「我们应如何确认对方同意，如何接受拒绝？现时香港未有清晰指引规定学校安排多少课时在性教育上，亦未有标准评判内容是否够全面，希望未来有多些讨论。」
对于方案建议将强奸罪范围扩展至涵盖插入肛门及口腔的行为，插入的不仅限于阳具，插入和被插入方亦无分性别。新思维副秘书长彭意婷认为，相关建议确实有必要，指出过去有不少侵犯行为既非传统意义上的插入式强奸，又远远超出大众对「非礼」的理解，只能以「猥亵侵犯」等罪名处理，难以充分反映行为的严重程度。
记者 周育莹