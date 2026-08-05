票尾经济︱启德零售馆盛事效应 曼城对国际米兰赛事近12万人次到访 有商户业绩增五倍

启德体育园盛事一浪接一浪，成功带动启德零售馆人流及零售表现持续畅旺，香港足球盛会「曼城对国际米兰」赛事日，便录得近12万人次到访。零售馆商户盼政府继续举办更多盛事，有体育用品店指，盛事期间业绩较平日增长达五倍，亦有餐厅负责人指演唱会带动生意的效果最显著。启德体育园有限公司零售总经理黄皓筠表示，未来会加强向旅客宣传零售馆内的票尾优惠。

5个入场观众1个零售馆买球衣

黄皓筠表示，于曼城对国际米兰赛事日，每5个入场观众，估计就有1个在零售馆购买球衣，认为足球盛事的球迷消费产出力很高。她又指，零售馆希望将整个盛事体验拉长，例如球迷可提早来零售馆吃东西、买球衣等，将整个体验拉长到一整天。零售馆有推出票尾优惠，观众可凭票在商场内指定商店取得消费优惠。

她续指，目前已有超过40个商户参与票尾优惠计划，为加强向旅客宣传，零售馆未来会透过多个渠道推广票尾优惠，包括在购票通知里添加优惠详情，以及与内地旅游巴公司合作宣传，让旅客在出发前已得知相关优惠。

票尾优惠其中一个项目，是零售馆推出的行李寄存服务，顾客凭指定活动门票，以及当日消费满指定金额即可免费寄存行李。黄皓筠透露，原先设定的消费门槛为600元，但实际使用该服务的顾客，每张单平均消费超过2,000元，消费类别涵盖零售、美妆及玩具等，反映配套措施可推动消费。

手持票尾进店 专程来消费

零售馆内的餐饮商户敏华冰厅负责人林浩成表示，盛事对餐厅生意有明显帮助，盛事期间餐厅业绩较平日增长五成以上，各类盛事中以演唱会的带动效果最为显著，尤其是举办知名歌手的演唱会时，内地观众特别多。

餐厅有提供票尾优惠，林浩成指，总体来说，活动人流越大，使用票尾优惠的人就越多。他观察到有些顾客一进店就手持票尾，明显是专程来消费的，认为票尾优惠有效带动生意。

体育用品店聚星动力副总经理高鹤透露，今次足球盛会期间店舖业绩较平日增长约五倍。她表示，当球队来港时，店舖会特别提取香港的城市文化元素设计限定产品。除此之外，也举办不少特别活动，包括球星见面会等，「我们希望球迷过来不仅仅是看一场90分钟的比赛，而是可以全方位体验到香港足球盛会的感觉」。

她期望政府续办更多盛事，认为体育盛会不仅惠及体育相关产业，对酒店、餐饮等整个生态圈均有拉动作用。

泰国球迷带父来港 观赛顺道家庭旅游

就盛事经济所带来的体验，《星岛头条》访问了在零售馆消费的市民及专程来港观赛的泰国球迷，了解他们对启德零售馆的感受。

昨日是车路士公开训练赛，下午时份馆内人头涌涌，有不少人身穿球衣。市民唐先生选择在开赛前与朋友早些来启德零售馆消遣和用餐。记者访问时唐先生身处零售馆内一间室内游乐场，他透露，自己走进室内游乐场前看到零售馆有举办一些高尔夫球的小型体验活动，认为这些活动有吸引力，自己和朋友经过时也想尝试一下，若有更清晰的指示牌想必能吸引更多途人参与。

关于零售馆提供的票尾优惠，他认为泊车优惠较为吸引，馆内食肆和零售商的消费价格「算亲民」，故若食肆和零售商希望推出票尾优惠，即使不提供大额折扣，转而提供九折或者免加一等优惠，他亦觉满意。

来自泰国的Bell是车路士球迷，为了观看车路士球赛，特意带同父亲一起来港，同时当作家庭旅行。他大赞香港的城市氛围很好，食物亦很美味，未来如果香港再有他感兴趣的球赛，必定会再次前来，因为香港距离他的现居地新加坡很近，离家乡泰国也很近，比较方便。

Bell事前并不知道零售馆有票尾优惠，但他认为这项优惠的确有吸引力，因为看球赛时必定会在附近消费。他事前亦听说过零售馆有售卖运动用品，会考虑购买一些香港限定纪念品，例如印有比赛在香港举行的毛巾，或者带有香港文化元素的商品。

他特别提到，自己对香港的电车文化十分感兴趣，认为电车外貌十分复古，希望能够买到一些含有电车元素的产品。

记者：周育莹

摄影：何家豪