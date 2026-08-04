香港律师会启动2026年度韩国实习计划 19名韩国法律生及律师来港培训

由香港律师会、韩国司法部及大韩辩护士协会合办的「2026年度韩国实习计划」，已于8月3日正式在香港启动。这项年度活动自2014年起举办，现已成为两地法律界深化专业交流与人脉联系的重要桥梁。今年共有19名韩国年轻律师及法律学生参与，他们将获安排至本港多家顶尖律师事务所及企业，接受为期两周的实务培训。

计划以午餐迎新简报会揭开序幕，律师会理事兼国际法律事务委员会副主席岑显恒，以及韩国司法部国际法律咨询处副处长Hayoun Oh分别致辞。其后，律师会前会长熊运信、理事胡庆业，以及国际法律事务委员会委员许誉曦和王雅媛，向实习生详细讲解香港法律与司法体系、律师会的角色与职能，并分享他们在港执业的心得。

简报会后的交流环节气氛踊跃，实习生积极与经验丰富的执业律师直接对话，增进对香港法律实务的认知。律师会会长汤文龙亦亲临现场，勉励各实习生，祝愿他们在专业旅途上迈出坚实一步。

实地参访展现法治传统与创新优势

当日行程亦安排实习生先后参观香港终审法院、亚非法协香港区域仲裁中心及一邦国际网上仲调中心，让他们全面了解香港的法律生态系统。这些参访既彰显本港深厚的法治根基，亦突显其在争议解决及法律科技领域的创新发展，有助实习生深刻体会香港作为国际法律及争议解决服务中心的独特优势，以及法治对当地持续繁荣所发挥的关键作用。

首日活动虽遇阴雨天气，但无损各人的交流热情与探索精神。香港律师会期望这项计划能为实习生开拓视野、缔结友谊，并带来更多成长与发展的机遇。