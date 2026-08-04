退伍军人病｜饮用水机含菌超标165倍 养和医院已停用涉事装置

一名89岁男子在养和医院留院期间感染退伍军人病，衞生防护中心其后调查感染源头，发现养和医院内一款供应冷却煮沸水的装置抽取的水样本，证实对嗜肺性退伍军人杆菌呈阳性反应，并与病人的呼吸道样本属同一基因序列型，怀疑是病人的感染源头。养和医院已全面停用涉事的供水装置。曾与病人在同一楼层留医的其余137人已接受医学监测，暂时没有人感染退伍军人病。

供应商：涉事供水装置只供应予养和医院

涉事的供水装置由露之泉净水设备有限公司供应，产品名称为「BC-Tap Classic BA-Heat Exchange」。根据供应商提供的资料，涉事供水装置只供应予养和医院，未有供应其他医院。为审慎起见，衞生署今日再次去信提醒全港私家医院，为病人提供饮用水时，须严格遵守「预防退伍军人病工作守则」。

衞生防护中心：两水样本杆菌超标29至165倍

衞生防护中心补充，中心共有从医院大楼水箱及病人入住的楼层采集了10个水样本及6个环境样本，当中从病人楼层茶水间内一个供应冷却煮沸水装置的出水位采集的两个水样本，对嗜肺性退伍军人杆菌（非1型）呈阳性反应，浓度为每毫升3至16.6个菌落形成单位，远高于医院高风险区供水系统的行动水平29至165倍。

基因排序分析显示，病人的呼吸道样本与上述阳性水样本的基因序列型相同。其余样本，包括两个从水箱采集的水样本、六个在病人住的单人病房采集的水样本和六个环境样本，全部对嗜肺性退伍军人杆菌呈阴性反应。

养和医院同款装置均对退伍军人杆菌呈阳性。（资料图片）

医院同款装置均对退伍军人杆菌呈阳性

为协助评估涉事装置风险，中心在院内同款供应冷却煮沸水装置抽取19个水样本和一个环境样本作进一步化验。公共衞生化验服务处的化验结果显示，一个环境样本和其中四个水样本验出对嗜肺性退伍军人杆菌呈阳性，浓度介乎每毫升0.3至12.9菌落形成单位。尚有两个水样本的化验仍在进行中。

疑金属水导管未定期消毒导致退伍军人杆菌滋生

中心早前联同机电工程署到医院深入调查后发现，该款供应冷却煮沸水的装置因内置的冷却系统包含一条较长并卷成线圈状的金属水导管，在装置不使用时存有静止温水，温度长期维持在有利退伍军人杆菌滋生的范围，而该些静止及可能受退伍军人杆菌污染的温水经装置输出后会被直接饮用，该金属水导管亦没有定期进行消毒清洁。

养和医院全面停用有关装置 提供瓶装水取代

养和医院事后已按中心指示，为相关病房的供水系统进行彻底消毒，亦已停用涉事的供应冷却煮沸水装置，改发瓶装水给病人饮用。

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