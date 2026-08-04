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甲流︱7岁男童染甲型流感离世 为今年首宗儿童流感死亡个案

社会
更新时间：19:29 2026-08-04 HKT
发布时间：19:29 2026-08-04 HKT

衞生署衞生防护中心昨日（3日）公布一名七岁男童感染甲型流感的严重个案，病人延至今日（4日）不治，是本港今年首宗儿童因感染流感而不幸离世的个案。

中心昨日公布，该7岁男童上月27日起出现咳嗽及流鼻水，8月1日起发烧，8月3日病情恶化，反应迟缓，被带到玛嘉烈医院急症室求诊，获安排于该院儿童深切治疗部（PICU）留医。病人呼吸道样本经化验后，证实对甲型流感病毒（H3）呈阳性反应，临床诊断为甲型流感并发休克及脑病变。

男童8月3日被带到玛嘉烈医院急症室求诊，留医儿童深切治疗部，延至8月4日死亡。
男童8月3日被带到玛嘉烈医院急症室求诊，留医儿童深切治疗部，延至8月4日死亡。

防护中心中心提醒市民，目前正值流感季节，未来数周流感的活跃程度预计会维持在高水平。市民应保持严格的个人及环境衞生，而高危人士（例如儿童、长者及有长期疾病或免疫力低的人士）乘搭公共交通工具或到人多挤迫的地方，应佩戴外科口罩。儿童患上流感，情况可能迅速恶化，家长必须注意患病儿童的身体状况，一旦发现病童情况转差，例如出现呼吸急促、喘鸣、咀唇发紫、胸痛、神智模糊、持续发烧或抽搐等，必须立即前往急症室求医。

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