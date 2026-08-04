过渡性房屋︱政府拨款6655万元 资助牛头角前校舍改建过渡屋 涉121伙

「支援非政府机构推行过渡性房屋项目的资助计划」评审委员会今午（4日）开会，同意拨款6,655万元，资助基督教家庭服务中心将观塘牛头角上邨前香港道教联合会云泉学校旧址，改建为过渡性房屋，预计提供121个单位。

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前香港道教联合会云泉学校。

项目设独立厨厕 料明年首季动工

项目以「成家」命名，预计明年第一季动工，建筑期约为九个月，最快明年第三季或第四季落成。项目位处公共屋邨之内，周边生活与交通配套齐全，每个单位均设独立洗手间、淋浴间及开放式煮食空间，室内楼面面积主要介乎约17至32平方米，提供可供二至三人以至三至四人入住的单位，配合不同家庭需要。项目亦会预留空间作休憩、居民互助及举办活动之用，而营运机构将提供活动室及洗衣房等基本服务。

拟改装为过渡性房屋的前香港道教联合会云泉学校校舍。房屋局fb

2.15万过度屋已投入服务

截至今年7月底，全港过渡性房屋已有超过21,500个单位投入服务，与「简约公屋」相辅相成。当局强调，两者双管齐下，既能为合资格申请者提供临时栖身之所，亦为推行「简朴房」制度、解决劣质「㓥房」顽疾增添底气。目前租户分为甲、乙、丙三类，分别为轮候公屋不少于三年年者、轮候不少于两年的新生婴儿家庭，以及受简朴房工程或执法影响而需迫切安置的分间单位住户。

政府重申，过渡性房屋与简约公屋同步推进，加上公营房屋供应持续增加，将有系统地改善基层住屋环境，为长远取缔不合规格的分间单位创造条件。牛头角项目预计短期内动工，落成后交由营运机构管理，服务区内有需要人士。