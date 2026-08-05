网约车︱新例严打白牌车 司机顶硬上开工称「做得就冇得惊」 周国强吁「改邪归正」回流揸的士

规管网约车条例的大部分法律条文前日（3日）生效，当中司机因非法载客取酬（俗称「白牌车」）首次定罪罚则提升至最高1万元及监禁6个月，违规司机可被「钉牌」12 个月至最长3年。有网约车司机表示近一两日「单接单」，相信上线司机因怕被「放蛇」明显减少，但坦言「做得就冇得惊」；亦有司机称近期会较为小心谨慎，留意客人神色，倘发现不妥会拒绝乘客上车，指自己已考的士牌、也换了车龄12年内的车，希望能抽中网约车牌照，否则或须被迫转为驾驶的士。

网约车司机忧遭「放蛇」明显减少上线

有的士业界则指过往惩罚宽松「罚款金额少、停牌时间短」，冀政府严厉执法，更形容司机「做咗咁多年贼，𠵱家惊攞唔到牌而唔做贼住」。亦有业界代表相信明年8月后白牌车的生存空间将大幅收窄，料届时不少司机会选择回流驾驶的士，令的士生态和牌价逐渐复常。

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布生：近期会「做个好学生」 博网约平台拣高分司机

网约车司机布先生表示，新例实施后的一两天，明显感觉到路面上的网约车数量减少，举例自己竟然可以「单接单」，不过他认为「做得就冇得惊」，会观察近期警方有否增加放蛇。

布先生认为发放1万个牌照合理，数量太多反而不好。因为一来会出现「内卷」，二来司机可接的订单数量和收入会减少。他希望平台招募司机时能筛选兼职司机，优先考虑现行高评分的全职司机。他坦言，难预计自己能否抽中网约车牌照，现时可做的是先考「人牌」(网约车司机牌照)，尽量提高自己在平台的评分、包括对客态度好、尽量不取消订单，在这段时间「生生性性做个好学生，等升班时个老师会拣你」。

他又相信「揸开白牌嘅司机唔会转返的士」，因为自由度相差太大，加上收入较高，「博尽十几个钟嘅话一日可揾二千几蚊」，又分享有南亚裔司机驾驶七人车月入可达约5万元。

有司机准备全职网约「抽唔中唯有揸的士」

另一网约车司机黄先生被问到罚则加重后会否感到恐惧，他坦言「都有心理准备，预咗」，但失业的他叹称「未揾到嘢做都无办法」。他相信近日「放蛇」会较为频密，因此乘客上车前会更为谨慎「望多两眼」，多加留意衣著和神色有否可疑，若发觉不妥会拒绝他们上车。

他指自己已考的士牌，可换领网约车司机牌照，亦因12年车龄问题更换较新的车，形容自己已尽人事，「抽唔抽到个牌就睇个天」，若然届时不幸未能抽中「唯有如佢哋所愿返去揸的士」，坦言「个政策都系倾向的士𠮶边，佢都系想逼啲司机转行揸的士」。

曾驾驶过的士的黄生分享，网约车自由度高，可自行决定休息或继续上线，分享称身边也有几位朋友因失业、被解雇、工资低等各种原因，转行驾驶网约车。

周国强吁白牌车司机「改邪归正」回流揸的士

智慧出行联合商会主席周国强接受《星岛头条》访问时指，加重的罚则能产生一定阻吓作用，有部分兼职或「偷老细车走几转」的司机会「好惊无咗架车、钉牌」，但相信大多司机仍会继续开工。他说，部分乘客认为乘搭网约私家车有优越感，但实质上与网约的士无异，司机只是「为悭皮、唔使俾车租」而走险。

周国强又直言，自从Uber引入本港以来，的士从业员就开始被标签为「的士狗」，估计是由网络打手所起，目的是令驾驶的士的人士感到「好侮辱嘅感觉」，继而迫司机们改为驾驶网约车。他预期在明年8月22日后，政府正式实施网约平台发牌制度，届时非法白牌车生存空间将大幅收窄，希望司机会「改邪归正」回流驾驶的士，相信到时行业生态和的士牌价也会逐渐复常。

吴坤成：白牌司机做贼多年 惊攞唔到牌唔做贼住

的士车行车主协会主席吴坤成则向《星岛头条》表示，业界对加重罚则期盼已久，冀政府严厉执法，形容过往惩罚宽松「罚款金额少、停牌时间短」，未能有效遏止非法活动。至于新例实例后有市民称「难call车」，吴坤成形容网约车司机「做咗咁多年贼，𠵱家惊攞唔到牌而唔做贼住」。他亦质疑网约车平台「犯法咗十几年仲可以申请牌照」，担心若政府把关不力，等同于将过往有违规记录的公司「合法化」，对守法的的士业界不公平。

至于运输署推出「的士及网约车综合笔试」，吴坤成欢迎新考核制度，指能让司机同时考取的士及网约车资格，认为实际体验两种工作模式后，司机或发现网约车经营环境未如预期中理想、营运成本反较现时大增，加上他们本身是「兼职」性质，若每天要工作5、6小时变职业司机，相信部分司机在衡量利弊后，会选择回流至更具成本效益的传统的士行业。

记者：陈俊豪