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台风白海豚︱游日注意！香港快运取消8.6至8.8至少10班机 明加开特别航班往返冲绳

社会
更新时间：16:36 2026-08-04 HKT
发布时间：16:36 2026-08-04 HKT

天文台表示，位于西北太平洋的热带气旋「白海豚」会在未来一两日横过日本以南海域，并在本周后期横过琉球群岛，移向东海一带。不少往返香港至日本的航班受影响。《星岛头条》将持续更新本地航空公司最新航班资讯，让读者了解台风对航班影响。

台风白海豚︱香港快运8.5加开特别航班往返冲绳

香港快运HK Express宣布，受热带气旋白海豚影响，已调整2026年8月6日至8月8日的航班安排，正以电邮通知受影响旅客，旅客可按通知安排行程更改。受影响旅客可选择改期至以下2026年8月5日特别加开航班，提早出发：

UO8842 香港 1700 》冲绳 2040

UO8843 冲绳 2125 》香港 2310

以下航班已取消（日期按原定出发地当地时间计）：

香港<>冲绳：

8月6日：UO844、UO845、UO824、UO825

8月7日：当日所有航班

8月8日：UO842、UO843

香港<>石垣：

8月8日：UO858、UO879

受影响旅客（如适用）接受新航班安排 / 免费改期 / 免费更改航线*/ 申请退款：

https://irop.hkexpress.com/zh-hans-cn/irop/login/

请于原定航班出发时间前办理。 *更改目的地只限冲绳或石垣。

申请航班证明书： https://www.hkexpress.com/zh-HK/Need-help/Flight-Certificate

联络客户联系团队：https://www.hkexpress.com/zh-hk/need-help/customer-care/

服务时间：每日8am-8pm（香港时间）

香港快运呼吁所有旅客出发前查阅最新航班状态https://mybooking.hkexpress.com/zh-HK/flight-status，并留意香港快运官网及社交媒体公布。而未受影响旅客建议最少于航班起飞前3小时到达机场。

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