台风白海豚︱游日注意！香港快运取消8.6至8.8至少10班机 明加开特别航班往返冲绳
更新时间：16:36 2026-08-04 HKT
发布时间：16:36 2026-08-04 HKT
发布时间：16:36 2026-08-04 HKT
天文台表示，位于西北太平洋的热带气旋「白海豚」会在未来一两日横过日本以南海域，并在本周后期横过琉球群岛，移向东海一带。不少往返香港至日本的航班受影响。《星岛头条》将持续更新本地航空公司最新航班资讯，让读者了解台风对航班影响。
台风白海豚︱香港快运8.5加开特别航班往返冲绳
香港快运HK Express宣布，受热带气旋白海豚影响，已调整2026年8月6日至8月8日的航班安排，正以电邮通知受影响旅客，旅客可按通知安排行程更改。受影响旅客可选择改期至以下2026年8月5日特别加开航班，提早出发：
UO8842 香港 1700 》冲绳 2040
UO8843 冲绳 2125 》香港 2310
以下航班已取消（日期按原定出发地当地时间计）：
香港<>冲绳：
8月6日：UO844、UO845、UO824、UO825
8月7日：当日所有航班
8月8日：UO842、UO843
香港<>石垣：
8月8日：UO858、UO879
受影响旅客（如适用）接受新航班安排 / 免费改期 / 免费更改航线*/ 申请退款：
https://irop.hkexpress.com/zh-hans-cn/irop/login/
请于原定航班出发时间前办理。 *更改目的地只限冲绳或石垣。
申请航班证明书： https://www.hkexpress.com/zh-HK/Need-help/Flight-Certificate
联络客户联系团队：https://www.hkexpress.com/zh-hk/need-help/customer-care/
服务时间：每日8am-8pm（香港时间）
香港快运呼吁所有旅客出发前查阅最新航班状态https://mybooking.hkexpress.com/zh-HK/flight-status，并留意香港快运官网及社交媒体公布。而未受影响旅客建议最少于航班起飞前3小时到达机场。
最Hit
Coffee林芊妤罕解构「残厕事件」真相 遭TVB解约面对乐小姐极无助 拒回旧公司：保留少少尊严
2026-08-03 16:30 HKT
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
2026-08-03 17:27 HKT
网民热议村屋先系最好住！？地方大/火灾容易逃生 过来人以4大原因劝退
2026-08-03 15:05 HKT