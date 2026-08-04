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台风白海豚︱游日注意！多班香港往返冲绳航班取消或改期 即睇快运/大湾区/港航最新资讯

社会
更新时间：11:48 2026-08-05 HKT
发布时间：16:36 2026-08-04 HKT

天文台表示，位于西北太平洋的热带气旋「白海豚」会在未来一两日横过日本以南海域，并在本周后期横过琉球群岛，移向东海一带。不少往返香港至日本的航班受影响。《星岛头条》将持续更新本地航空公司最新航班资讯，让读者了解台风对航班影响。

台风白海豚︱香港快运8.5加开特别航班往返冲绳

香港快运HK Express宣布，受热带气旋白海豚影响，已调整2026年8月6日至8月8日的航班安排，正以电邮通知受影响旅客，旅客可按通知安排行程更改。受影响旅客可选择改期至以下2026年8月5日特别加开航班，提早出发：

UO8842 香港 1700 》冲绳 2040

UO8843 冲绳 2125 》香港 2310 【已客满】

以下航班已取消（日期按原定出发地当地时间计）：

香港<>冲绳：

8月6日：UO844、UO845、UO824、UO825

8月7日：当日所有航班

8月8日：UO842、UO843

香港<>石垣：

8月8日：UO858、UO879

受影响旅客（如适用）接受新航班安排 / 免费改期 / 免费更改航线*/ 申请退款：

https://irop.hkexpress.com/zh-hans-cn/irop/login/

请于原定航班出发时间前办理。 *更改目的地只限冲绳或石垣。

申请航班证明书： https://www.hkexpress.com/zh-HK/Need-help/Flight-Certificate

联络客户联系团队：https://www.hkexpress.com/zh-hk/need-help/customer-care/

服务时间：每日8am-8pm（香港时间）

香港快运呼吁所有旅客出发前查阅最新航班状态https://mybooking.hkexpress.com/zh-HK/flight-status，并留意香港快运官网及社交媒体公布。而未受影响旅客建议最少于航班起飞前3小时到达机场。

香港航空︱6班往返冲绳航班取消或改期

香港航空表示，受热带气旋白海豚影响，香港航空以下航班已改期：

日期 航班编号 航线 起飞时间* 到达时间*
8月6日 HX658 香港至冲绳 8月6日/0820 8月6日/1210
HX659 冲绳至香港 8月6日/1310 8月6日/1515

*当地时间

以下航班已取消：

 

日期 航班编号 航线 状态
8月7日 HX676 香港至冲绳 取消
HX679 冲绳至香港
HX658 香港至冲绳
HX659 冲绳至香港

港航表示，已豁免受影响航班之重新订位/更改航点/退票的手续费用，此措施仅适用于已获取确认机位之机票。乘客可透过网站「特别票务安排」提交申请。经由旅行社订票或旅行团乘客，请联系相关旅行社查询票务事宜。

旅客前往机场前，请于香港航空网站查看「航班状态」，或于起飞时间4小时前，注册「航班提示」服务，以短讯/电邮接收航班状态提示，亦可使用官网「在线咨询」服务，或「联系我们」电话查询。

大湾区航空取消四班往返冲绳航班

大湾区航空宣布受热带气旋白海豚影响，航班服务将会有以下调整： 

香港<>冲绳：

8月7日：HB336、HB337

8月8日：HB336、HB337

大湾区航空指出，受影响乘客可于原定出发日期7日内更改机票或于30日内办理退款，所有相关费用将获豁免。如需更改机票或办理退款，则与相关售票代理联络。

大湾区航空会将最新航班资讯透过短讯或电邮通知乘客，但由于天气情况不断变化，航班或需再作调整，故建议乘客出发前往机场前，于公司网站查阅最新航班状态

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