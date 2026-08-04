天气｜天文台：7月日照122.2小时创历史新低 雨量达790.3毫米历来第二多
更新时间：16:18 2026-08-04 HKT
发布时间：16:18 2026-08-04 HKT
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天文台今日（4日）表示，七月香港天气较正常阴暗和多雨，主要受广阔低压槽、活跃偏南气流以及热带气旋美莎克和红霞相关的降雨影响。7月份总日照仅得122.2小时，创下有纪录以来历史新低；而总雨量录得790.3毫米，较正常值多出一倍以上，成为历来7月份雨量其中一个第二高。
天文台又指，七月平均云量为81%，较正常值的72%高9%，是有纪录以来七月份的其中一个第二高。
天文台续指，本年首七个月的累积雨量为1,977.6毫米，较同期正常值的1,468.2毫米多约35%，是有纪录以来同期的第九高。2026年7月平均气温为28.7°C，接近正常值的28.9°C。
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