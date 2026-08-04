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机场文化艺术节展唐楼石库门细诉港沪故事 张李佳蕙：可沉浸式感受双城氛围

社会
更新时间：15:17 2026-08-04 HKT
发布时间：15:17 2026-08-04 HKT

「香港国际机场文化艺术节2026」今日揭幕，以「香港上海双城聚」为主题，展出香港唐楼与上海石库门，展出两种历史建筑的特色。展览由即日起至11月8日。

张李佳蕙：双城枢纽共鸣   装置首横跨两大楼

香港机场管理局行政总裁张李佳蕙表示，香港和上海两地都是东西文化交汇的重要枢纽，在经济、文化、艺术、民生方面互相影响。艺术节的展览装置以香港的唐楼和上海的石库门两种标志性建筑为创作灵感，适逢二号大楼自五月开始启用，装置首次横跨两个客运大楼，亦设有两地摄影作品和画作展览等，旅客可沉浸式感受双城氛围。

张李佳蕙特别提到，展览会在香港机场及上海虹桥机场共同展出，展现两地的紧密合作。她预告，除展览外，接下来的四个周末，机场也会上演多场双城特色音乐表演，包括古典音乐、爵士乐、合唱演出等。她称，希望旅客不论是在启程出发之前，还是等待家人从海外归来之时，可放慢脚步欣赏机场带来的文化艺术体验。「我们是香港的窗口，也是香港艺术的窗口。」

展出双城建筑特色   让旅客感受两地层叠城市记忆

「香港国际机场文化艺术节 2026」的沉浸式装置以香港唐楼与上海石库门为灵感，透过有盖走廊、庭院及建筑细节组成的风格化街景，让旅客感受两地层叠的城市记忆。

机管局企业事务总监张永翔指出，今年机场预计客运量达七千多万人次，相信是一个很好的平台去展现香港文化、中华文化和国际文化，香港机场作为门户，亦有责任让旅客感受文化艺术气息。

张永翔续指，这次除了邀请香港艺术家外，也邀请上海艺术家参与，原因是两地文化和生活方式有相似之处，亦有许多人文和商务交流。他举例指，香港每日有27班航班直飞上海，是香港最繁忙的国内城市航线。张永翔又指，今年艺术节主要展览区位于二号客运大楼，因这里采光和空间感强，和一号客运大楼的氛围和效果有所不同。

现代长衫融洋紫荆麻将    旅客可试穿围裙

二号大楼展览区域展出五件现代长衫，系列灵感取材自多个香港元素，包括洋紫荆、本地麻将文化、本地宗祠建筑内的陶瓷砖纹等。展览区设互动区，摆有长衫造型设计的围裙，供公众试穿。张永翔形容互动区的长衫旗袍「入得厨房，出得厅堂」，款式有男装也有女装，欢迎不同旅客试穿。

二号大楼亦展出两地的摄影作品，以及本地新锐艺术家的画作等。一号客运大楼接机大堂的萤幕亦有投影一些艺术作品，由两地的青年和学生绘画而成，绘画两地的景色，例如香港中环的摩天大厦、上海陆家嘴等。

记者：周育莹

摄影：汪旭峰

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