体育馆升降台倾倒致工人堕毙 遗孀入禀追讨伤亡赔偿

北葵涌邓肇坚体育馆2023年8月发生致命意外，69岁建筑署外判维修工人在进行天花维修工程期间，他身处的升降台突然倾倒，导致工人从高处堕下，昏迷送院后终告不治。工人的遗孀日前入禀区域法院，向康文署署长、机电工程署署长及工程公司等追讨伤亡赔偿，指是由于各被告的疏忽造成。根据司法机构网页显示，本案将于明年1月22日作核对列表审核聆讯。

2名原告分别为死者陈育基及其遗孀欧阳金兰，被告依次为SHUN FUNG TAT ENGINEERING LIMITED、WAN CHUNG CONSTRUCTION COMPANY LIMITED、律政司司长代表康乐及文化事务署署长、SPOTLIGHT ENTERPRISES LIMITED、律政司司长代表机电工程署署长，及ISPL CONSULTING LIMITED。

入禀状指，2023年8月7日发生于北葵涌邓肇坚体育馆的致命意外导致死者陈育基离世。当时死者陈育基受雇于首被告SHUN FUNG TAT ENGINEERING LIMITED，原告认为事故源于各被告的疏忽及违反义务，而首被告亦违反雇佣合约。因此原告向6名被告追讨因事故导致的损害赔偿，以及相关利息和费用。

肇事地点于北葵涌邓肇坚体育馆。资料图片

案件编号：DCPI2843/2026

法庭记者：雷璟怡