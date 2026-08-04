女子酒醉后涉遭同龄男保险经纪强奸 被捕后警诫下称「佢同我讲话想搞嘢」

四名男女在尖沙咀诺士佛台酒吧搭讪结识后，两男一女转场续摊，21岁女子醉酒睡觉时涉遭同龄男子强奸。男保险经纪否认一项强奸罪，案件今在4男3女陪审团席前开审。控方开案陈词指，女事主醉酒呕吐醉意朦胧之际，遭被告「公主抱」入房强吻强奸，女方事后质问被告为何要强奸她，被告向X称：「我无射入去」。被告被捕后在警诫下称「佢同我讲话想搞嘢，我咪同佢扑嘢啰」。

控方称事主醉酒睡觉期间感遭舌吻指插下体

现年24岁男被告张聪睿被控于2023年7月7日，在香港红磡卫安中心9楼903室强奸X。

控方开案陈词指，女事主X与被告本身素未谋面，案发当日X与女友人前往尖沙咀诺士佛台酒吧SPACE X消遣，被告与男友人陈翊巂向她们搭讪，四人一同饮酒聊天，X的女友人先行离去，留下X、被告及陈三人。三人到红磡卫安中心续摊，X饮下数杯酒后感到醉意朦胧、意志模糊，并出现呕吐及晕眩等情况。

被告见状，随即以「公主抱」方式将X抱起。当时X曾用手抓紧沙发，并虚弱地抗拒称：「我唔舒服，唔好郁我」。被告待了一会儿，再次以「公主抱」将X抱起，期间更抱怨X「好重」，随后将X抱入房内的黑色梳化。当时陈随行，X醉酒不适再呕吐地上，被告与陈便进行清洁。

X在睡梦中突然感觉到自己被人强吻、对方甚至伸出舌头亲吻她，随后更遭被告用手指抽插下体。X因感到痛楚而惊醒，发现自己身上的连身裙及内裤已被拉开。当时X感到极度晕眩，无力推开被告，随后再次昏睡过去。

指被告强奸后被质问时称「我无射入去」

X在迷糊状态下，隐约听到脱皮带的声音，张开眼目睹被告右脚跪在梳化上，将阳具插入其阴道并快速抽插。X当时哭泣并哀求：「唔好」，直至被告停手后X遂质问被告为何要强奸她，被告向X称：「我无射入去」。

X事发后大力掴了一巴陈，质问为何陈不阻止被告强奸她，陈则指自己当时在室外抽烟，对一切毫不知情。X乘搭的士离开，并在车上致电其男朋友，当时X仍带醉意，的士司机协助X向其男朋友转述情况。XX提及自己遭强奸一事，其男朋友随即报警求助。

验伤结果显示，X的左右手臂及腰间均发现伤势，包括左臂及胸背瘀伤、肩膀擦伤，血液及尿液亦验出酒精。控辩双方承认事实指，X、被告及陈三人案发当晚一行三人离开SPACE X，X曾与被告性交，被告被捕后在警诫下称「佢同我讲话想搞嘢 我咪同佢扑嘢啰」。

案件编号：HCCC172/2025

法庭记者：刘晓曦