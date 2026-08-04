涉中校开放日跟踪女学生 59岁统计师否认游荡罪 女事主称曾多次上学路上见被告感不安

59岁统计处统计师涉去年7月于铜锣湾某学校开放日在校内跟踪16岁女学生，他否认游荡导致他人担心罪，案件今于东区裁判法院开审。庭上透露，被告被捕后曾称女事主「似我以前一个朋友，我想识佢」。女事主供称，她在案发前两至三年已多次在上学途中看到被告，而被告亦曾在港铁站等待她，令她感到不安，而案发当日在校内见到被告，更令她感到「好紧张，同埋好惊」。裁判官裁定案件表证成立，被告不作供、不传召辩方证人。辩方指当日被告行为与一般开放日参观者无异，并未达到游荡罪的标准。案件今午续审。

被告林永康、报称任职政府统计处统计师，被控于2025年7月5日在铜锣湾某学校的公众地方游荡，而他单独在该处出现，导致X合理地担心本身的安全或利益。

被告指「想识」事主因似以前朋友

控辩双方不争议的承认事实指出，当日涉案学校举办开放日，公众人士毋须登记便可进入。被告当日早上进入该校后，曾前往礼堂，其后前往4楼。被告在4楼走廊用手机拍摄课室，及曾进入课室。被告在去年7月29日于港铁青衣站被警员拘捕，警诫下，他曾称「我跟住个女学生，系因为佢似我以前一个朋友，我想识佢」；女事主X在警署认人手续中认出被告。

女事主X今以视象形式作供，她供称在2021年入读涉案中学，她会自行上学，一般在早上约7时前往港铁奥运站乘搭列车到铜锣湾站，但她后来会推迟或提早到达奥运站的时间，只因她想避开被告，「因为我觉得见到佢会好唔安全」。

事主称被告多次于港铁站等候她

X供称，她首次见到被告是在2022年10月，她当时正走进奥运站车厢内，她并不认识被告，但当两人有眼神交流，被告会向她点头。X最初回以点头，但类似情况出现一至两次后，她感到不安全，故会回避被告目光及走开。

除了在奥运站见过被告，X称被告也曾在中环站转车的月台等她，她认为被告是在等待她，因为她曾看到有列车到达，但被告会留在原地，直到被告看到她。X指这个情况多次发生，而她会无视被告及上车。如果她和被告在同一车厢，她会选择走到另一车厢，但被告亦会走进她视线范围，大约相隔一至两排长櫈，她便会站到一旁或尝试背对被告，直到被告在湾仔站下车。

开放日见被告于走廊徘徊感担忧

X称上述港铁经历持续发生了2至3年，直到2025年7月5日。当日是学校开放日，所以X较迟到达学校，她一度在操场徘徊及到过其他课室，再返回4楼课室。X之后一直在课室内，直到她的班主任发现被告在走廊徘徊及进来询问学生们有否注意到。

X当时走出课室查看及发现是被告，在此之前，虽有同学表示一名男子在走廊拍摄课室，但她并未注意到是被告。X立即告知班主任，出现在走廊的被告是她平日上学会在港铁见到的男子，班主任便把X带到教员室内，而被告其后则离开了走廊。校方后来报警，X在兄长陪同下前往警署。

被告主动攀谈问是否考试

X称「当时好紧张，同埋好惊」，她不知道被告的意图，加上被告知道她就读的中学，令她感到担忧。X又提到，她曾经怀疑被告只是邻居，其点头动作「纯粹系友善嘅点头」。

X忆述在案发前，被告曾在港铁站与她攀谈，问她是否考试，而她有回答是；这是两人唯一一次对话。裁判官林子康问到，当时X是否已感到被告不安全，为何当时仍会回应被告。X解释，因为她当时「唔识反应」，而她回答后便匆匆离开。

同意被告从未跟踪上学

辩方盘问时，指被告从未跟着X搭车到铜锣湾站或跟踪X上学等，而X及其家人亦从未就X在港铁的遭遇报警，因为被告从未对X作出任何伤害或接触，简单而言「唔知佢做咩啦」。X同意。

X又确认，案发当日学校礼堂有举行讲座，而4楼各课室亦用作展览；辩方又指，被告当日手机拍摄的相片，均是展品或在展版前自拍，X同意。

辩方称被告无作出令事主担心安全的行为

控方举证完毕后，林官裁定案件表证成立。被告不作供，亦不传召任何辩方证人。

辩方结案陈词指，案发当日为学校开放日，被告有权进入校内，被告在校内听讲座和拍摄展品等行为，均与一般开放日参加者无异，而且当日4楼课室亦用作展览室，并非一般上课的情况。被告只是出现在校内，并没有作出任行为，没有基础令X主观地担心自身安全，而客观而言，被告也没有在校内作出任何不当行为。

案件编号：ESCC5/2026

法庭记者：王仁昌