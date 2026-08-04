每日杂志｜天降剧雨胜去年 本地农户血本无归 学者促保「农地农用」 设灾后互助机制

本港今年极端天气加剧，暴雨警告频密且时间拉长，6月至7月总雨量大幅超越去年，农户陷入严重水浸及失收困境。多名本地农夫反映，瓜果蔬菜遭浸坏，损失由数万至数十万元不等，连番补种亦难敌「天意」。有学者指出，本港农地常遭棕地及货柜场包围引致排洪困难，急需落实「农业优先区」保障「农地农用」，并建议设立农业保险与灾后互助机制。受灾农户促请当局放宽农用温室大棚的审批门槛，协助农业应对极端气候冲击。

狂风暴雨下，有农户的风雨棚遭吹塌。 受访者提供

根据天文台资料，截至昨日（3日），本港今年已发出74次暴雨警告信号，较去年1月至8月的61次增加21.3%。自今年2月起，本港每月总雨量均超越去年水平，当中6月总雨量大幅增加363.2毫米（见表），7月及5月亦分别增加188.6毫米及145.6毫米。本月首2日已录得92.9毫米总雨量，相当于去年8月总雨量约1成（9.9%）。

今年6月18日，天文台两度发出黑雨警告，本港多处地区雨量逾200毫米。 天文台

此外，今年黄雨警告生效时间明显拉长，截至昨日，已录得7次黄雨生效超过5小时，而去年同期为0次。生效时间最长一次为6月15日，历时9小时10分钟。

农户反映损失至少逾10万元

连场暴雨对本地农户造成沉重打击。新界本地农协会主席黄七娣指，入行17年来今年天气极度反常，黄雨频密、时间长且雨量大，水浸导致雨水「浸坏」农作物根部；暴雨后骤来的阳光又引致杂草丛生，农户忙着拔草，即使勉强有收成，也质素欠佳。

上月她两度于大雨后翻土播种、盖上胶布，准备再耕作，惟种子再遭雨水浸坏，无奈言「天意难违」。她称，粗略统计2个月来合共200至300斤瓜果蔬菜报销，包括通菜、豆角、矮瓜、青瓜、西瓜、南瓜及尖椒等，损失达10多万元。

新界本地农协会主席黄七娣指，其合作社有逾200斤瓜果菜蔬遭暴雨浸烂。 受访者提供

「信芯园农庄」负责人梁日信表示，前日（2日）历时7小时的黄雨，早上6时至中午雨势频密，起初排水畅顺，惟至上午10时半后水浸，大水随即涌至，将整个农庄淹浸成黄海。当时工人赶及从田中取回少量物资，其后水深一度及腰且水流急湍，众人只能留在较高位置避险。

梁日信指出，自今年5月佛诞过后暴雨持续，农庄已连续3个月无收入，今次水浸预计造成至少10万元损失。他坦言，今次已是第6次重新栽种花苗，可惜再遇大雨。梁妻亦指，持续近3个月的大雨令白粟米、南瓜等瓜果菜蔬全部报销。

前日黄雨下，元朗信芯园农庄的太阳花田遭黄泥水淹没。 受访者提供

大水退去后，昨日工人忙于喷水冲走叶片及根茎泥巴。 受访者提供

日照不足恐影响下一造作物

「路旁的小花生命农庄」共同创办人Phoebe亦说，从春末开始不停下雨，雨水过多令瓜类根部腐烂，其中蜜瓜受影响最明显，尽管尝试筑高或以盆栽种植，仍衰弱死亡。她提到，日照不足亦影响瓜类授粉，使结果量减少，中途补种未必适合作物的生长周期，甚至可能影响下一造作物，现考虑改种生长较快的叶菜应对。

「路旁的小花生命农庄」共同创办人Phoebe表示，大雨令田间不少瓜类收成均受影响。 受访者提供

另有不愿具名的农户补充，近月大雨下，有占地20万呎的农友因大雨损失50多万农作物。他指，现时农友普遍不敢育苗栽种，怕再遭大雨淹地，惟暂不育苗意味未来数月没有收成，目前只能观望9月后雨势稍歇再部署育苗，祈求年底有收成帮补收入。

暴雨亦影响农户的销路，「猪君农园」负责人Andrew表示，若农墟遇到红色或黑色暴雨警告生效会停市，当日收入即告归零。他叹言，对农夫而言，另觅新销售渠道并不容易，幸好今年有部分商场不定期举办农产展，提供额外销售机会。

极端天气渐成常态，农户急需防护设施保护农作物。有不愿具名的农户指出，因申请兴建温室程序繁复，不少农户只能在农田架设俗称「风雨棚」的小型防雨棚或圆顶透气防雨棚，惟台风来到时「风雨棚」不堪一击，顶部胶片往往被吹甩飞脱，农作物随即遭雨打水浸而报销。

该农户指，现时申请建设温室审批需时8个月至1年，且需符合一定面积需求及通过相关地政条例要求，十分困难。他期望当局体恤在港务农的「有心人」，适度放宽温室的面积要求及法例审批，让农民加强保护农作物。

近月连场暴雨，有新界农户风雨棚的胶片被吹走，农田亦水浸。 受访者提供

温室申请繁复费用高

「香港绿屋」创办人Ivan亦指，审批一个农用构筑物至少需时8个月，期间需不同专业人士签署文件，费用不菲，直言「一般农民根本不会有条件可以申请」。他以自身农场为例，表示希望引入现代农业技术使用温室大棚，但按规划申请后，政府仍要求缴交差饷及上盖费，「辛辛苦苦赚的钱，交完这些行政费其实所剩无几。」

黄七娣亦指，曾有农户提出相关申请，被指违例未能实行，转眼暴雨至农作物悉数报销。她希望当局加快农业现代化步伐，批准农户兴建温室提供基本保护。

面对极端暴雨常态化，岭南大学文化研究系助理教授梁仕池指出，香港农户人数较少、农地散落且作物多样化，恢复韧性强，海外地区讲求资本密集式的农业现代化模式，未必完全适合本港。他留意到，本港农地往往遭棕地及货柜场包围，地势较低，大雨后容易积水，落实「农业优先区」将有助改良排水系统。

都市农业研究者刘海龙亦说，农业现代化只能对应部分问题，不少农友同时面对农场周边棕土化，影响整体排水，面临重大威胁。他强调，当局需落实「农业优先区」等政策，保障「农地农用」，让农友获得稳定地权，以投资农场基建，免受周边土地规划改变带来的洪水威胁。

梁仕池另提到，有农户反映当局设紧急赔偿机制，惟赔偿金额不多，基于本地农户不多，本地农耕亦对减碳有裨益，建议加强保障农户，如设立农业保险的相关机制。

他希望当局增设灾后互助机制，提供平台与地方，让受灾农户暂存雪柜等设施或借用农具复耕。他亦建议当局提供共用育苗场，协助农户于灾后尽快育苗，筹备后续复耕事宜。

针对农户受灾，渔农自然护理署表示，因应今年6月中旬连场大雨导致农作物严重受损，署方已启动紧急救援基金，至截止日期共接获1532宗申请。署方指，若农田普遍受严重影响，会按准则向合资格农户发放适当援助金额，协助受影响农民尽快复业。

元朗万呎太阳花海将停业 尽力挽救最后一季

元朗「信芯园农庄」的万呎太阳花（向日葵）花海，是不少市民的「打卡」圣地。然而在收地发展下，农庄最快于2028年停业，明年今日已有近半面积农地需归还当局。负责人梁日信指，今年是最后一年全园种植太阳花，近日尽力抢救花田，希望天公造美，让市民能再拍照留念。

梁日信的父亲于1966年迁入新田，梁日信亦展开近半世纪的花农生涯。从早期种植剑兰与百合作售卖，到近年种植太阳花，并设置鸟居和风车，成为热门「打卡点」。

信芯园农庄负责人梁日信希望天公造美，太阳花可于本月底盛放。 受访者提供

按规划，农庄最后经营至2028年，而鸟居及风车所在农地亦需于明年交还当局。面对收地在即，梁日信指出，即使明年继续种花，农庄亦已面目全非，因此今年是最后一年全园种植太阳花，令他倍感珍惜，故面对恶劣天气仍坚持6度播种栽种。梁妻坦言，为准备今年的太阳花花季，已于雨后多次播种，但都遇上大雨浸坏，至今损失约30万颗太阳花种子。

过去2日，梁日信与数名工人尽力清理积水与泥巴，趁雨停后，继续向曾被黄泥水淹浸的太阳花田喷水，希望冲走盖在叶片及根茎上的泥巴，避免花苗缺氧而死，能够赶及8月底开花绽放，为市民带来欢乐。

气象学会：7月长达28日下雨极不寻常

连场暴雨摧毁农田，香港气象学会发言人梁荣武指出，今年7月有多达28日下雨，降雨量较平均大幅增加逾80%，情况极不寻常。

梁荣武解释，往年7月本港多受太平洋高压脊影响而天晴酷热，惟今年太平洋高压脊未有出现，反而先后有3个热带气旋直接或间接影响本港，其中7月初袭港的热带低气压「美莎克」登陆内地后，在华南及南中国海形成广阔低压区，令西南季候风转趋活跃带来雨水；7月中直扑华东后西进内陆的「巴威」，虽距离本港甚远，却扯走潮湿的西南季候风进入其台风残余，途经香港时引致降雨。

巨型台风扯走季候风效应

对于未来天气预测，他指出，电脑预测台风「白海豚」路径与「巴威」相似，且风势更强，登陆后极可能重演「巴威」扯走季候风的效应；若预测正确，估计至8月中本港仍可能维持多雨天气。

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