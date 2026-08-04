涉以假毕业证书申优才 官指招认内容含有不公不可呈堂 内地女无罪释放

46岁持双程证女子涉嫌虚报曾就读泰国皇太后大学，以虚假毕业证书企图误导入境事务处被控，否认1项串谋诈骗及1项向入境事务主任作出虚假陈述罪受审。控辩双方同意调查员记事册招认内容呈堂与否属定罪关键，辩方今日于沙田裁判法院反对呈堂，指调查时「问晒先、认晒喇，先话你其实可以揾律师」，招认内容不公平不自愿不准确。裁判官黄国辉下午裁决指调查员未发羁留人士通知书便查问被告，相关记事册招认内容又千疮百孔，诸多遗漏，裁定招认不可呈堂，被告表证不成立，无罪释放。

未发羁留人士通知书就查问 招认内容千疮百孔不可呈堂

黄官裁决指潘瑞安记事册招认内容千疮百孔，有多方面遗漏，亦没有跟从保安局查问指引，解释指记事册中没有纪录完结时间，没有要求被告按格式写3段声明，也没有确认被告母语，更没有即时发出羁留人士通知书就查问被告。黄官强调潘瑞安警诫后直接发问调查，没有即时发出羁留人士通知书讲解被告权利，做法本末倒置。

黄官指潘瑞安自以为可以用普通话与被告沟通，然而潘瑞安普通话只得中小学程度，没有经过任何考核或证书，质疑潘瑞安无法准确听讲普通话。黄官续指潘瑞安还在庭上示范用以普通话读出「有咩解释？」、「对计划中递交的文件有咩认识？」反驳指但凡有常识的人都知道普通话中没有「咩」字。黄官再指虽然之后潘瑞安安排了普通话传译员覆读记事册内容，惟反问潘瑞安何不一早安排传译。黄官终同意招认内容含有不公，剔除招认不可呈堂。

由于控方同意控罪元素之中虚假之处依赖被告招认，而招认既已不可呈堂，黄官遂被告表面证供不成立，无罪释放。辩方无讼费申请。

入境事务助理称用普通话提问被告「有咩解释」

调查行动组入境事务助理员潘瑞安昨作供指，去年8月11日接手处理被告蒋林霖时以普通话对答，先警诫再查问被告，在记事册上逐条问答抄写。盘问下潘瑞安交代自己只曾于中小学学习普通话，录取供词时有普通话传译员从旁协助，确保准确。辩方指普通话中没有「咩」字，引述记事册当中对答包括「有咩解释？」、「对计划中递交的文件有咩认识？」潘瑞安应辩方要求即席示范，以普通话读出上述说话。潘瑞安承认未曾问及被告是否懂得繁体字、母语为何。

注册普通话翻译陈秀萍今作供指，同日下午应召到将军澳入境事务处总部，为潘瑞安调查被告时提供普通话翻译，向被告解释及覆读潘瑞安记事册内容及其他文件。辩方盘问时引述陈秀萍证人供词，当中指陈秀萍曾覆读羁留人士通知书再交予被告阅读1次，惟潘瑞安记事册内容只曾提及覆读，没有提及曾交予被告阅读，陈秀萍今指按照过去多次做法，当时理应有交予被告阅读。

辩方指被告当时神情不佳、流泪，陈秀萍曾与被告聊天，问及被告从何而来，陈秀萍今表示不记得。辩方再指陈秀萍当时曾向被告称「冇事嘅，唔使担心」，被告持续咳嗽下，陈秀萍向被告提供口罩，陈秀萍今否认。陈秀萍最后指普通话中没有「咩」字，广东话「有咩解释？」、「递交的文件有咩认识？」普通话理应翻译成「有甚么解释？」、「递交的文件有甚么认识？」

完成招认才提醒有权找律师 官质疑入境处职员做法

入境事务主任余鉴泉当日带队到高铁西九龙站接手处理被告，盘问下承认没有指示下属潘瑞安在场调查被告，惟有指示潘瑞安「问佢有咩想讲」，得出记事册招认内容，再三追问下余鉴泉同意记事册招认内容亦属调查一部份。被告在场完成记事册招认后，潘瑞安方发出羁留人士通知书予被告，余鉴泉没有正面回应此事是否构成疏忽，裁判官黄国辉质疑余潘等人事后孔明，被告完成招认才提醒被告有权利安排律师等。

控辩双方同意记事册招认内容呈堂与否属定罪关键，辩方反对呈堂指其内容不公平不自愿不准确，解释指被告早被处方列为目标人物，潘瑞安调查时未问及被告母语为何，便自行决定以普通话对答，「问晒先、认晒喇，先话你其实可以揾律师」，质疑潘瑞安故意不及早发出羁留人士通知书予被告，对被告非常不公。辩方续指普通话中没有「咩」字，潘瑞安作供时明知犯错仍撒谎「死顶」，故认为记事册招认内容不准确，不应呈堂。

被告蒋林霖被控2025年某一天，与其他人串谋诈骗入境事务处处长及其人员，即借着不诚实地及虚假地，向处长及其人员表示，曾获泰国皇太后大学颁授工商管理硕士学位，在原本不批准的情况下批准被告、其配偶季正新、女儿汤衡根据优秀人才计划进入香港；以及同年8月11日向入境事务主任，作出明知为虚假或⾃⼰亦不信为真确的陈述，即声称于2019年⾄2021年间 ，在中国内地以远程⽅式完成泰国皇太后大学工商管理硕士学位。

案件编号：STCC3163/2025

法庭记者：陈子豪