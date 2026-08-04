涉于八乡仓库协助拆「大飞」引擎 两男被控串谋为走私船只进行修理

2名男子涉嫌于2021年10月，在八乡一个面积约2万呎的怀疑走私快艇仓库协助拆卸引擎，警方根据情报调查揭发本案。两男同被控串谋为作走私用途而建造的250总吨以下船只进行修理或维修罪，今于区域法院开审。控方开案陈词指，一名叫「黑仔」的人士租用仓库后，数次要求仓库保安开闸以入内拆引擎。2名被告则因朋友要求协助拆卸引擎，报酬约3千元。

被告依次为范岐峰及廖咏达，同被控一项串谋为作走私用途而建造的250总吨以下船只进行修理或维修罪。

控方指2被告先后两次到场拆除快艇引擎

控方开案陈词指警方于2021年10月收到情报，指八乡粉锦公路220号丈量约份第108约地段第78号A分段，有一个地方被用作走私，占地约2万呎。一名叫侯志平的男子获批准自2019年起，居住在该地段的一个2层货柜办公室，但他须负责巡逻和清洁地方，以及在接获来电时打开闸门让货车出入。

侯志平在2021年9月某天晚上，收到一名自称「黑仔」的男子来电，声称租用了地段的一部分，会送货到该地址安置，著侯收到电话时开门。翌日晚上，「黑仔」致电侯要求开门，其后1辆俗称「吊鸡车」的流动起重机及3辆各拖著一艘快艇的拖车驶入。吊鸡车放下3艘快艇后，「黑仔」到场并向侯表示将再有快艇到达，「黑仔」用帆布遮盖快艇后离开。之后一日再有2艘快艇放置于涉案地段，合共5艘快艇摆放了十多天。

2021年10月5日晚上约10时，「黑仔」再致电要求侯志平开闸让人修理快艇。2名被告到达后向侯志平分别自称「阿峰」和「阿达」。「黑仔」随后亦到场，连同另一人及2名被告，合共4人一同拆除快艇上的引擎。翌日早上，侯志平发现一些被帆布盖住的引擎，同日晚上上述4人再次到地段拆除引擎。

同年10月7日上午约11时，「黑仔」通知侯志平将会有人取走快艇及引擎，10分钟后「黑仔」与另一名人士到场，拆掉引擎后离开。同日下午4时许，2名被告进入涉案地段，当警方持搜查令入内时，侯志平及2名被告正在办公室。

警诫下称为赚钱接朋友邀请帮忙折引擎

控方陈词续指，首被告范岐峰在拘捕及警诫下称「我朋友阿乐叫我嚟帮手拆船摩打」；次被告廖咏达则在警诫下称「我朋友范岐峰叫我嚟帮手拆船摩打」。范岐峰在首次警诫录影会面中，表示事发一周前与廖咏达遇到朋友「阿乐」，范获邀帮忙拆引擎，他只需旋开螺丝，报酬约3千元。范其后介绍廖咏达，二人一同工作。

范岐峰另指自己无船艇牌照，但曾帮朋友更换船艇的火花塞和引擎机油。他续指，和廖咏达在10月5日和7日到涉案地段，看到数艘有引擎的快艇，但范不知道属于何人或用途，他从新闻知悉是用作走私的「大飞」。

廖咏达在警诫录影会面中表示，与范岐峰收到不知名人士给予的地址，他为了赚钱而去拆引擎，但不知道报酬多少。廖声称在10月7日首次到涉案地段，尚未开始工作便被拘捕，他不知道快艇用途及为何要拆引擎。

控方陈词引述海事处特许验船师张大基的检验结果，指出涉案5艘快艇的船体结构是为了增加高速航行时的货舱容量，而非船上人士的舒适度和安全性。张另指快艇的安全标准严重低于海事处规定，因此认为涉案快艇与曾被法庭裁定为走私船的船只非常相似。

现年72岁的侯志平原本在庭上作供，惟因听力及翻译问题，法官陈广池押后案件至下午续审，以待寻找普通话传译员及助听器。

案件编号：DCCC852/2025

法庭记者：雷璟怡