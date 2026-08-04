船东会料约70至80艘会员船只滞留波斯湾及霍尔木兹海峡 涉1400至1600船员

香港船东会今日（4日）就特区政府首个「五年计划」及《2026年施政报告》提出多项政策建议。船东会建议取消税务优惠的三年持有期要求、构建国际绿色燃料交易平台以及将顶尖海事院校纳入「高端人才通行证计划」。 至于波斯湾及霍尔木兹海峡的目前航运情况，船东会表示据统计，约有70至80艘会员船只仍被困于相关海域，受影响的船员约有1,400至1,600人，强调会提供一切帮助去支援会员船只。

船东会吁设基金助企业智慧转型

对于政府首个五年计划，船东会建议充分利用香港的金融优势，制定跨行业政策以促进航运及贸易发展，并设立「可持续发展基金」，支援企业在人工智能时代进行智慧转型，发展「新质生产力」。

船东会亦主张广推香港海事品牌，善用全球经济格局转变及国家「双循环」政策下供应链重组带来的机遇，每年进行系统性的量质并重评估，比较香港与国际领先同侪的竞争力，定期厘清政策差距，并适时引入财政及税务激励政策。

倡撤税务优惠持有限制 建立绿色燃料交易平台

对于《施政报告2026》，船东会建议取消有关税务优惠的三年持有期要求，为行业营造更便利的营商环境。同时，船东会倡议发挥香港「超级联系人」优势，构建「国际绿色燃料交易平台」品牌，以连接全球绿色能源的供给与需求。

在推动绿色转型方面，船东会呼吁加快本地船舶岸电转型，以减低船舶停泊期间的排放，并与其他主要港口共同发展绿色航运走廊。对外贸易层面，船东会主张寻求其他司法管辖区撤销各类贸易壁垒，确保全球供应链稳定畅通，并反对任何企图损害香港特区在「一国两制」下特殊地位的单边行动。

捍卫香港船旗声誉 冀高才通纳顶尖海事学院

为维护香港船旗的国际声誉，船东会强调须恪守香港船舶注册登记的海事标准，避免任何不安全船舶或不良营运作业，并完善《内罗毕国际船舶残骸清除公约》的执行措施，方便香港注册船舶迅速取得法定残骸清除证书。在推进产学研融合与人才培育方面，船东会建议为海事培训提供资源支援，鼓励创新或非传统培训项目，并倡议将内地及世界顶尖海事学院纳入「高才通」，借此扩大香港海事人才库。

约70至80艘会员船只被困波斯湾及霍尔木兹海峡

对于目前波斯湾及霍尔木兹海峡的航运情况，船东会主席宋睿之表示，航运路线确实会因地缘政治产生阻碍，而船东会表示若船只进入危险海域，船员的安全是协会首要责任。他续指，根据船东会估计，现时约有70至80艘会员船只仍被困于相关海域，受影响的船员约有1400至1600人，强调会提供一切帮助去支援会员船只，绝不会放弃任何一个船员。

船东会常务副主席林诗键表示，航运航道遇到阻碍，并不代表没有应对方案，但更改航道会令航程变远，导致成本上升，最终只能转嫁消费者。

记者、摄影：陈耀霆