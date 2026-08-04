尖沙咀酒吧血案｜无业男与男商人被控谋杀等罪还押候讯

尖沙咀上月发生命案，外号「美容界魔法师」的姓杨男商人在金马伦道一间楼上酒吧消遣期间，疑与他人发生争执，被人围殴致昏迷，留医数日后终不治。涉案无业男子及男经理分别被控谋杀与协助罪犯罪，今早在九龙城裁判法院首次提堂，二人暂毋须答辩，控方申请将无业男押后至8月8日，待进行认人手续，还押警方看管；另申请将男经理押后至10月29日，待与其他案件一并处理及进一步调查，获裁判官陈志辉批准，期间二人还押候讯。

辩方反对短期内安排认人称对首被告不公

两名被告依次为40岁无业男曾炜程及52岁工程公司经理郑玉麟，分别被控谋杀及意图妨碍拘捕或检控罪犯而协助罪犯罪。

二人戴蓝色口罩出庭应讯，均表示「明白」控罪。首被告曾炜程透过律师表示没有保释申请，惟反对在短时间内进行认人手续，明言其照片被传媒在网上大肆报道，短时间内进行认人会对首被告造成不公。辩方另投诉，首被告自周六自首后，羁留地点卫生环境恶劣，更遭警方暴力对待。次被告透过律师申请保释，陈官考虑双方陈词后，拒绝其保释申请。

投诉羁留地点环境差有乌蝇无太阳

首被告曾炜程自行在庭上作投诉，表示不愿还押警方看管，指「我已经4日系警署，无换过内衣裤，无刷过牙，厕所淤塞，好潮湿，有乌蝇，我24小时无见过太阳，不见天日。我想要好少少嘅生活条件环境，今朝仲俾警方暴力对待，我想要有人权嘅环境底下协助警方」。控方补充，警方有提供纸内裤及牙刷牙膏等。

曾官回应「希望你明白法庭嘅权限…你去到还押期间，好难你想点就点」，而且距离下次上庭「剩返4日啫」，表示「有啲咩你只可以同警方讲…佢哋话会安排啲纸内裤，牙刷牙膏」。

两人分别被控谋杀与「老妨」

曾炜程被控于2026年7月25日，在香港九龙尖沙咀金马伦道26号至28号金垒商业中心4楼Club Revel谋杀男子杨淦全。

郑玉麟被控于2026年7月37日，在香港某处当曾炜程犯可逮捕的罪行，即谋杀，而郑玉麟知悉或相信曾炜程就该罪行或另一可逮捕罪行有罪，并在无合法权力依据或合理辩解的情况下，向曾炜程提供运输以协助他逃走，而意图妨碍拘捕或检椌曾炜程。

案件编号：KCCC2250/2026

法庭记者：黄巧儿